【復仇者聯盟4】導演談終局之戰MVP　鐵甲奇俠、美國隊長竟然落選

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）集結了超過二十位超級英雄，當中包括鐵甲奇俠、美國隊長、雷神及Marvel隊長等角色。可是導演羅素兄弟（Russo Brothers）近日卻指出，在《復仇者聯盟4》中，粉絲卻忽略了一位重要角色，並指出他／她／牠應得到更多讚譽，究竟大家忽略了那位重要角色呢？

注意！！！下文含劇透！！！

導演表示鐵甲奇俠都不是今集的MVP。（劇照）

觀看了《復仇者聯盟4》的觀眾一般都認為「鐵甲奇俠」Tony Stark在最後關頭，一個救全家，絕對是今集的超級英雄。除了他外，被困在「量子領域」的蟻俠都功不可沒，因為他理解了「量子領域」的運作後，便立即前住復仇者聯盟總部通風報信，最終成功逆轉魁隆。

當時影迷在《復仇者聯盟4》首條預告時，驚見蟻俠已經逃出量子領域。（劇照）

當然不少影迷也會認為，美國隊長及黑寡婦都功不可沒，前者即使只淨一人，仍然咬緊牙關作戰；後者則犧牲自己的性命，從而換取靈魂寶石。可是，在《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟眼中，復仇者三巨頭鐵甲奇俠、美國隊長及雷神都不是今集的MVP。那麼究竟還有誰比他們厲害。

雖然蟻俠向復仇者介紹了量子領域，但全靠一隻老鼠拯救他出來。（劇照）

根據《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟指出，老鼠才是今集的MVP。「事實上，該隻老鼠成功拯救整個宇宙。」Joe Russo表示。而這隻老鼠就是在三藩市，意外觸摸到「量子領域」開關掣，並成功救出蟻俠。之後復仇者透過蟻俠的提議，並結合了鐵甲奇俠的科技，實踐了時間旅行。難怪導演會激讚這隻老鼠，「如果該隻老鼠沒有按下按鈕，整個世界就不會得到拯救，所以在無數的未來，只有一個未來，那隻老鼠按下按鈕，世界才得以拯救。」導演羅素兄弟真是另有一番新見解。