【黑老大逃脫死刑】誤報孫小果被逮捕　央視網發道歉聲明

雲南昆明惡霸孫小果獲死刑後「亡者歸來」變身夜店大亨，事件引發廣泛關注。中央掃黑除惡督導組近日也要求徹查。 昆明市盤龍區檢察院今天（27日）宣布，已批准逮捕「孫某某」等8人，又標明此案是「中央督導組交辦案件」，外界猜測是孫小果涉黑案。不過，盤龍區檢察院事後澄清，此「孫某某」並非孫小果。 由於官媒央視網上午亦轉載一篇「孫小果被逮捕」的錯誤消息，央視網現已發出道歉聲明，對未經仔細核實傳播失實資訊道歉。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。（微博）

官媒央視網上午轉載了一篇題為《孫小果等9人惡勢力犯罪集團被逮捕！》的新聞，後證實被逮捕的「孫某某」並非孫小果。新聞是源於中國人民檢察院案件信息公開網5月27日發布的通報，其中指出，雲南昆明市公安局盤龍分局將孫某某涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事一案移送盤龍區檢察院審查逮捕，經該院審查後批捕8人，不批捕1人，案件正在偵辦中。

通報並未交代被捕者的身份，亦未知「涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事」等罪的內情。但由於被捕者姓孫，又標明是「中央督導組交辦案件」，外界猜測就是孫小果涉黑案，多家內地傳媒亦就此報道。不過昆明盤龍區檢察院隨後澄清，孫某某並非孫小果，稍後會有官方消息發布，「現在已經核實了，不是孫小果，就是同姓而已。」

央視網在道歉聲明中表示，上午轉載的新聞未經仔細核實，造成信息失實，已經及時刪除這一報道；公示的孫某某惡勢力犯罪集團案件並非孫小果案，只是同姓而已，特此進行更正與說明。聲明又稱，這一錯誤充份地暴露了該網在工作流程上的疏漏和新聞素養上的不足，將接受批評、指正，並將之作為前進的動力。

從「階下囚」變夜店老闆

早前報道，孫小果21年前因強姦等多項罪名而被判死刑，其後居然神秘地出獄，從「階下囚」搖身變為夜店老闆，甚至獲得港澳通行證，四處出遊。孫小果案一名承辦法官則在退休後墜樓身亡，原因與抑鬱症有關。

孫小果神秘的家庭背景也一直是人們關注的焦點。有傳媒指孫小果父母皆為雲南公安系統官員，早年還曾干預辦案、威脅記者。此外，有報道稱孫小果父親名為陳培忠，母親名為孫蘭蘭，他疑是跟隨母姓。

（綜合報道）