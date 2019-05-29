【六四三十】王丹：六四30年，不應只有政治、還有文化思考

5月20日，台灣民主基金會與華人民主書院共同舉行「六四30週年談中國對民主人權之威脅」座談會。 會中，六四學運領袖之一王丹談到六四時，同意對六四的回顧不應只停留在政治層面，也應在文化方面思考。 對於當前中、美兩國貿易戰是否已上升到文明衝突程度，他認為，「中美不是文明的衝突，中美競爭代表的是中共對文明的挑戰。」

王丹表示，中共文化除了暴力就是謊言，世界各國須防止被文化滲透。（廖士鋒攝）

王丹指出，文明是「建立在包括普世價值上的一套秩序、制度、理念」。中共對文明的挑戰相當艱钜，包含藉由在美國各地的同鄉會滲透華人社群、孔子書院等等，最近更還爆發大陸學生以巨額賄賂美國學校入學醜聞；而文化是中美衝突最核心的議題。

王丹稱，在文化上，中共想把兩種東西滲透到西方。

第一種，是「經濟至上」的思維，中國六四以後把經濟發展放到一切以上、社會評判標準就是錢；美國社會原本是由像是奧普拉（Oprah Winfrey）這樣的名嘴，社會影響力遠遠大於有錢人，西方文化從來不會把金錢、經濟發展放在社會價值鏈裡最高一階；中國現在這一套就是把經濟發展、錢變成一切標準，現在試圖把這個東西滲透到美國，這樣是很大挑戰、而且不容易被察覺。

第二種，滲透是「謊言跟詐欺」。王丹認為，西方社會講究信用與誠信，係具有信用基礎的社會，可是詐欺事件徹底破壞，對西方文明基礎性是負面影響。如果連哈佛、耶魯、史坦福這樣的大學都能收受幾百萬賄賂，說明詐欺已經進入常春藤大學。

王丹直批中國特色社會主義與中共文化，除了暴力就是謊言。今天的中國，公共場域講的任何話都不可信，中國人說謊成為現有中國社會制度中、文化上很重要的部分。

他總結道，世界需要防止防止中國大陸對美國、西方、台灣進行文化滲透，「抵禦疾病最好辦法是強身健體」，需要廣泛全面「啟蒙」，當人民真正成熟，才不會被影響。