【章瑩穎案】基斯騰森作案後購買下水道疏通劑和垃圾袋

在辯護律師出乎意料地承認了基斯騰森的殺害了章瑩穎後，備受矚目的中國訪問學者章瑩穎案在當地時間13日進入到庭審第二天。公訴方在首日陳述了他們所認為的章瑩穎的遇害過程之後，繼續提供出更多的證據。

基斯騰森雖然承認強姦殺人，但卻並不認罪。（網絡圖片）

據美聯社13日的最新報導，檢方當天在法庭上向陪審團展示了一段來自當地社區商店的監控視頻，顯示嫌犯基斯騰森在章瑩穎被殺後第三天在該處購買了專用於疏通下水道的化學製品Drano和13加侖的廚房垃圾袋。

不過，報導稱，目前還不清楚基斯騰森購買這些物品的目的是什麼。Drano是在美國一種常見的用於疏通堵塞的水槽和下水道的化學用品，可用於溶解有機物質。檢方展示的基斯騰森在章瑩穎遇害後的上網記錄還顯示，他搜索了關於如何清理物品的相關內容。此外，檢方還當庭展示了基斯騰森在事發前三天購買的一個大型袋子，該袋子尺寸甚至超過檢察官的身材，警方一直沒有找到該袋子的下落。

特工作證稱無任何證據可證章瑩穎情況

檢察官還出示了另一段視頻顯示基斯騰森在6月9日事發當天早晨7：45分在商店購買了一瓶廉價朗姆酒，並且一飲而盡。報導稱，這與前一天辯方律師所陳述的基斯騰森在案發當天陷入「最低谷」狀態的描述相吻合。

庭審第二天，一名聯邦調查局特工作為證人出席了庭審，他證實了曾在伊利諾州對章瑩穎進行的大規模搜索行動。該搜索從當地公園延伸到30英里（48公里）以外的煤礦，但沒有找到任何證據可以證明她的情況，她因此被被推定為死亡。

法官當天宣佈法庭上顯示的證據大部分都將公開。

在此前一日12日的開庭陳詞中，聯邦檢察官尤金·米勒（Eugene Miller）對陪審團詳細描述了檢方認為的章瑩穎的遇害過程。米勒說，基斯騰森將受害者帶到他的公寓，對其進行了性侵害、毆打和砍頭等殘忍行為，而辯護律師則出乎意料地承認了基斯騰森的殺害了章瑩穎，但卻並不認罪。

（澎湃新聞）