【G20峰會】習近平今早晤非洲領導人：支持非洲國家在G20發言權

今天（28日）上午，中國外交部非洲司司長戴兵在大阪G20峰會中國代表團新聞中心舉行吹風會。 戴兵表示，剛剛習近平主席在下榻的酒店召開了與非洲領導人的小型會晤，這次小型會晤是由中方倡議舉辦，受到了非方的積極回應。他說，這次中非領導人的小型會晤給G20「傳達了一個重要的信號」。

今天（28日）上午，中國外交部非洲司司長戴兵（中）在大阪G20峰會中國代表團新聞中心舉行吹風會。（網絡圖片）

據悉，參加今早會面的有參與G20峰會的唯一的非洲成員南非總統拉馬福薩、現任的非盟輪值主席國埃及總統塞西、中非合作論壇現任非方共同主席國塞內加爾總統薩勒以及聯合國秘書長古特雷斯。

據稱，五位領導人就全面落實中非合作論壇北京峰會成果，深化中非共建「一帶一路」和務實合作，支援非洲發展和聯合國工作，維護多邊主義，落實2030年可持續發展議程等深入交換了意見，達成了廣泛共識。

戴兵指出，這次小型峰會的成果可以概括成三點：第一點就是為構建更加緊密的中非命運共同體注入了新的活力，習近平介紹了中非合作論壇北京峰會召開之後成果落實的最新進展情況，三位非洲領導人和聯合國領導人對成功落實協調人會議和中非經貿博覽會給予了高度評價。習近平主席也表示無論世界形勢如何變化，無論個別勢力如何干擾，中非合作共贏共同發展的初心不會改變，中非攜手構建人類命運共同體的決心不會動搖。

習近平：照顧非洲國家在發展問題上的關切​

第二項成果就是為維護發展中國家的整體利益凝聚了新的共識，習近平在講話中指出，發展中國家特別是非洲國家的發展問題，以及在全球治理中的話語權問題都應該得到二十國集團和國際社會的高度重視。非洲領導人也表達了在當前的國際形勢下國際社會可能對非洲發展的關注在轉移，針對這種想法，習近平指出支援非洲發展是國際社會的共同責任，國際對非合作應該堅持非洲優先，尊重非洲意願，維護非洲利益。中非願意通過中非合作引領國際社會加大對非投入，照顧非洲國家在發展問題上的關切，支持增強發展中國家特別是非洲國家在20國集團和全球事務中的發言權和影響力， 彙聚支持非洲發展的更強合力。

大阪G20峰會主會場。（網絡圖片）

會晤的第三項成果就是為維護多邊主義和全球秩序發出了強音。在會晤中，各方領導人都表達了單邊主義、保護主義和霸凌行徑在抬頭，給經濟全球化和國際秩序造成了威脅，給發展中國家的外部環境帶來了嚴峻的挑戰。

戴兵最後強調，南非、埃及、塞內加爾和聯合國都是踐行多邊主義的重要力量，這一次中非領導人的集體會晤本身就對外傳遞出維護多邊主義的強烈信號。這次中非領導人的小型會晤高效務實，且在G20峰會前召開，給G20傳達了一個重要的信號，可以說是恰逢其時。

（澎湃新聞）