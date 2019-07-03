內地多城市整治「光膀子」　公眾場所赤膊可被曝光、罰款

夏日炎炎，有些男性會在公眾場所赤膊光膀、脫鞋晾腳。不過，內地多地為了維護城市形象，紛紛出台措施整治這些行為。繼遼寧瀋陽、河北邯鄲、天津等地相繼祭出勸阻甚至罰款措施後，山東濟南文明辦近日宣布，將對這類不文明行為深入開展夏季集中整治，不聽勸阻者更有機會被曝光。

夏季赤膊被視作不文明行為集中整治。（視覺中國）

濟南文明辦通知指出，此次集中整治體現在「四重點四維護」，即以治理公共場所衣着不整，特別是在公園、廣場、社區、公交車、景點景區、商業街區等人流密集區域，赤膊光膀、脫鞋晾腳、隨意暴露為重點，維護城市形象。

同时，此次整治還針對在河道及泉池內游泳、洗澡、泡腳、洗刷衣物，在泉水直飲點用大桶接水、洗腳沖涼等行為。

濟南夏季集中整治不文明行為的消息引發不少關注。有網民認為，不少人在夏季赤膊確實影響美觀，整治有利於消除不文明現象。不過亦有人提出，夏季光膀子是為了涼爽，認為這樣的整治「沒用」。

早在2006年，瀋陽就展開類似的整治，並曝光赤膊行為。（視覺中國）

瀋陽2006年即以曝光形式整治赤膊

除濟南外，內地多地均出台措施整治赤膊等行為。其中遼寧瀋陽更是於2006年就透過曝光形式向公眾宣導。2015年，瀋陽市開展陋習大整治，在公眾場所赤膊等不文明行為可被管理部門處罰，並向所在工作機構報告。

河北邯鄲城管2015年則開展「美麗邯鄲拒絕膀爺」專項行動，向赤膊的公眾派發「文明衫」。據介紹，除了進行規範整治以外，工作人員還會動員攤主對赤膊者實施勸阻。

另據天津市政府網站消息，今年5月1日起，《天津市文明行為促進條例》正式施行，根據條例第55條規定，在公眾場所赤膊者、不聽勸阻者，由接到報警的公安機關責令改正，拒不改正的處人民幣50元至200元罰款。另據當地傳媒報道，今年5月，天津靜海區、和平區警方分別對赤膊男子進行處罰。

（北京青年報）