【游泳世錦賽】澳洲泳壇名將力挺賀頓炮轟孫楊　血檢事件陰霾未散

中國游泳名將孫楊在韓國光州世錦賽領獎風波持續發酵。近日，81歲的澳洲傳奇女泳將弗雷澤（Dawn Fraser）近日公開表態支持澳洲選手賀頓（Mack Horton），引發熱議。

Fraser在採訪時表示：「我非常支持他（賀頓），這表明了一個立場，我想要一個乾淨的競技場。孫楊，他不是一個好的運動員，他不應該游泳。如果我在場的話，我會踢他。」

81歲的澳洲傳奇女泳將弗雷澤（Dawn Fraser）近日公開表態支持澳洲選手賀頓（Mack Horton）。（www.nine.com.au）

對此，有網民稱，「你（Fraser）不是法官，孫楊的成績不是你一句話就可以否定的。」還有網民爆料稱，Fraser因為在日本皇宮偷取一面旗幟被警察逮捕，在公開道歉之後，日本皇宮送給她一面旗幟作為禮物。但澳洲代表團並沒有原諒她這種有損榮譽的事情，回國後，她被禁賽十年，結束了自己的奧運之旅。該網民表示，孫楊不需要這樣的人評價。也有網民認為，Fraser發表相關言論只是為了炒作。

領獎後賀頓拒絕跟孫楊同台合影，全程目無表情。（美聯社）

此前，孫楊於7月21日在光州游泳世錦賽上奪得400米冠軍後，澳洲選手賀頓拒絕在頒獎典禮與其同台合影。國際泳聯就此向澳洲游泳有限公司（澳洲游泳運動管理機構）及其運動員賀頓發送警告信。

但在不久後，尷尬一幕再度上演。男子200米自由泳決賽前三頒獎時，冠軍孫楊在中間，第三名有兩位。第四名的英國選手史葛（Duncan Scott）未上台，拒絕與孫楊頒獎合影，在孫楊走下頒獎台後，才走上台與第二名握手。對此，孫楊在領獎台發出怒吼，對史葛的舉動表示不滿。

200米自由泳決賽，孫楊贏得金牌，而得銅牌的史葛拒絕合照，站在一旁。（美聯社）

實際上，孫楊與賀頓在賽場內外的對立由來已久，部分西方選手加入指責孫楊的行列也都與此前發生的血檢事件有關。

孫楊在2014年中國全國游泳冠軍賽上藥檢呈陽性，曾被禁賽三個月。據悉，孫楊患有心肌缺血，需要用藥物「萬爽力」進行治療，這種藥物中含有違禁成分曲美他嗪。這種藥物2013年底之前是可以使用的，2014年1月1日起才被列為違禁藥物。中國有關方面並沒有及時更新「運動員使用藥物指南」，責任並非全在孫楊。

2018年9月，孫楊被指在尿液和血液取樣時，用錘子將樣本砸碎，拒絕藥檢人員取走樣本。孫楊律師其後在聲明中指出，藥檢人員提供不出反興奮劑檢查官資格證明，血檢官無法提供護士執業證，這是一次完全違規的操作。隨後，國際泳聯在調查後裁定，藥檢人員採樣過程不符合正規程序，而孫楊則未違反任何反興奮劑條例。

世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency）正向體育界最高司法機構國際體育仲裁庭（Court of Arbitration for Sport）提出上訴，希望對孫楊採取更嚴厲的懲罰，聽證會將於9月舉行。

孫楊與賀頓在賽場內外的對立由來已久。（美聯社）

美媒《紐約時報》指出，賀頓對孫楊案未能在本次比賽前解決感到憤怒，因此他帶着不安在領獎台上進行了抗議。賀頓曾形容這場比賽是：「精英和藥檢陽性選手之間的較量！」

賀頓父親則在接受採訪時表示，兒子只是希望在藥檢制度上保持一致，並非不尊重中國。「我們非常尊重中國。這是為了確保在體育運動中有保持賽場乾淨的系統和流程。」