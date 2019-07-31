內地修訂歷史教科書：強調領土主權　灌輸大一統意識

今年9月，內地中學將開啟的新學年。日前，有北京消息指，新學年內地將啟用新版高中歷史課本。其中將增加「漢朝開疆拓土」「遼、西夏、金、元時期北方少數民族在中國統一多民族國家中的重要作用」、「明清時期統一全國和經略邊疆的相關舉措」、「南海諸島、台灣及其包括釣魚島在內的附屬島嶼是中國版圖的一部分」等內容。

人民教育出版社出版的高中歷史教材。（網絡圖片）

新課程標準中增加和修改的內容幾乎全部是涉及中國領土主權的內容。領土主權和國家統一基本上是這部分新內容的歷史敍事主線。

有分析認為，此次歷史教科書的調整，顯示北京正在因應新疆、西藏、台灣、香港出現的分離主義傾向，強化中國大陸年輕人國家統一和領土主權觀念。

具體而言，新版比上一版更為強調中國國力強盛時期的領土四至，着意展示中國歷史上對新疆、西藏、台灣及包括釣魚島在內的附屬島嶼的領土主權。

修訂後的歷史教科書還增加了一大段釣魚島歷史。（資料圖片）

如在適用於七年級（初中一年級）的部編版（中國教育部統一組織編寫）的新版教科書中，增加唐朝極盛版圖，特意標出當時中國管理西域的安西、北庭都護府所在；在介紹元朝的疆域時，新版教科書增加了領土範圍廣大的元朝疆域四至和具體的元朝行省，並描述稱，「今天的新疆、西藏、雲南，東北廣大地區，台灣及南海諸島，都在元朝的統治範圍之內」。同時，還增加了一大段釣魚島歷史；在清朝地圖上標註出了如今的中國國界線。

中國這次新歷史課本編寫實際上自2017年12月便已開始啟動，從2019年9月開始的秋季學期中將首先在北京、天津、遼寧、上海、山東、海南6省市推出，之後在2022年秋季開學時覆蓋全國範圍。

分析認為，新版歷史教科書對歷史疆域和國家領土的強調，將強化中國年輕人頭腦中的國家統一和領土主權意識。圖為2015年兩會期間，少數民族代表走出人民大會堂。（資料圖片）

用大一統敍事對抗分離主義

有分析指出，如今發生在台灣和香港年輕人中的民族離心力和獨立主張正在挑戰北京對國家統一的傳統宣示，而內地此次修改歷史教科書具有現實指向性。分析認為，港台青年的分離傾向很大程度上來源於台灣和香港對中國史的認知缺乏和錯位。

內地的新版歷史教科書對歷史疆域和國家領土的強調，將強化中國年輕人頭腦中的國家統一和領土主權意識，在未來可能面臨的比現時更為棘手的分離主義傾向時，北京或將在中國大陸內部擁有強大的民意基礎，能夠在關鍵時刻支持中共立場。