中科院院士查全性今晨辭世　文革後曾向鄧小平首倡恢復高考

武漢大學黨委宣傳部消息，電化學家、中科院院士查全性今晨（1日）5時8分因病離世，享年95歲。

報道指，查全性在文革後的1977年面諫鄧小平，首倡恢復高考並被採納，被譽為「倡導恢復高考第一人」，其所著《電極過程動力學導論》是中國電化學界影響最廣泛的經典學術著作和研究生教材之一。

中科院院士查全性今晨辭世。（資料圖片／武漢大學）

查全性1925年生於南京，祖籍安徽涇縣，是著名物理學家查謙之子，1950年畢業於武漢大學化學系，1957至1959年間前往莫斯科大學進修，師從著名電化學家亞歷山大·弗拉姆欽（Алекса́ндр Нау́мович Фру́мкин/Alexander Frumkin），回國後一直任教於武漢大學化學系，長期從事電極過程動力學研究。

1977年8月，查全性應邀出席在人民大會堂召開的科教座談會，會上他首先提出應該恢復高考，並獲鄧小平拍板決定。1978年，查全性被評為教授，翌年出任化學系主任，1980年當選中國科學院化學部學部委員（院士），1987年獲國家自然科學三等獎，2011年獲第一屆中國電化學成就獎。

他亦曾任中國化學會常務理事，國務院學位委員會學科評議組成員，《化學學報》、《高等化學學報》和《物理化學學報》等學術期刊編委等職。

（綜合報道）