受超強颱風利奇馬下沉氣流影響　天文台多區錄得高溫　西貢36.9度

超強颱風利奇馬正吹襲台灣北部，台灣中央氣象局正發出海上陸上颱風警報。受到利奇馬的外圍下沉氣流影響，香港天文台指，廣東普遍晴朗，香港天氣酷熱，截至下午1時30分，元朗公園、西貢、沙田及打鼓嶺等都錄得逾36度的高溫，其中西貢為36.9度，為各地之冠。 另外，環保署今日（9日）指，自昨日（8日）起，持續錄得比正常為高的空氣污染水平，預料今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數，可能達至嚴重水平。

台灣中央氣象局就利奇馬發出海上陸上颱風警報。（台灣中央氣象局圖片）

香港天文台表示，正午12時超強颱風利奇馬，集結在台北之東北偏北約240公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過東海，並靠近浙江沿岸；天文台料超強颱風利奇馬，會在今（9日）、明兩天橫過東海並靠近浙江，隨後向北橫過華東沿岸地區。天文台續指，受利奇馬的外圍下沉氣流影響，廣東普遍晴朗，香港中午時份多區氣溫上升至攝氏34度或以上，預料下午天氣酷熱及煙霞，今晚局部地區有驟雨及狂風雷暴，吹和緩偏西風。

而環保署指，受超強颱風利奇馬的外圍下沉氣流影響，香港日間酷熱及有煙霞。

台灣氣象局：利奇馬強度減弱

而台灣中央氣象局，則繼續就超強颱風利奇馬發出海上陸上颱風警報，不過當局資料顯示，利奇馬的強度已減弱為中度颱風，而且暴風圈亦縮小，目前中心在台北的東北方海面，向西北移動，對台中、苗栗、新竹威脅降低。

另外，暴風圈正影響台灣北部及東北部陸地，對桃園以北地區及宜蘭、馬祖仍構成威脅，颱風未來強度有持續減弱的趨勢。

截至中午13時30分，多區溫度愈36度。（香港天文台截圖）

本港多區氣溫錄得逾36度

根據天文台的自動分區天氣預報，截至下午1時30分，部分地區已達到36度或以上，包括沙田、打鼓嶺、西貢及元朗公園，其中西貢已升至36.9度。酷熱天氣警告現正生效。

展望未來，天文台預計周末期間部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨；下周初驟雨較多。