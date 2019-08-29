【世界人工智能大會】馬雲對話馬斯克　爭論AI與人類誰更聰明

2019世界人工智能大會周四（29日）在上海正式開幕，當日的重頭戲是阿里巴巴主席馬雲和特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克的「雙馬對話」。 在45分鐘對話中，二人討論了人工智能（AI）、火星、教育、生命和未來等話題。而「究竟是人更聰明，還是AI更聰明」，馬雲和馬斯克持有不同觀點。

馬雲與馬斯克大談AI話題。（VCG）

馬斯克表示，AI研究人員犯的最大錯誤就是他們假定人類很聰明，實際上跟AI相比不見得如此，因為機器很可能要比人聰明得多。在他看來，人類被機器超越只是時間問題，而且之前大家已經看到了在棋類遊戲中AI的能力超過人類棋手。

但馬雲則認為，人類的智慧是計算機所不能達到的，因為是人類發明計算機。他認為，計算機從來不會創造出有人類那樣智慧的物種，就連一隻蚊子都造不出來。「近兩年來，人們越來越多地提及AI，他們說人類要被機器控制了，但是我一生中從來沒有想過有這種可能性，這是完全不可能發生的事情。」

馬雲還說，人類與機器下棋是非常愚蠢的，因為人機大戰是沒有意義的，就好像人類不會因為發明瞭汽車所以去跟汽車去賽跑。他表示，計算機只是人類創造的聰明的工具之一，計算機是聰明的，但是人類今後會創造更多的工具會比計算機聰明更多。

馬雲與馬斯克握手。（VCG）

不過，在對話中，馬雲和馬斯克在一個問題上達成了一個共識：AI可以幫助人類實現環境的可持續。馬斯克認為，人類可以解決環境可持續發展的問題，雖然並不是容易，但必須採取大量行動，同時持續這樣的勢頭，實現環境可持續性。而馬雲表示，當人類會使用人工智能時，可以更好的了解自己，從而也可以更好的保護一個健康的地球。

（綜合報道）