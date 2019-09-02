【逃犯條例】黃之鋒3日起訪台拜訪民進黨及時力　前往台中演講

香港眾志秘書長黃之鋒8月30日被捕，當天下午交保獲釋。法官批准他9月能短暫離港，出席已安排好的外地演講、會議。 據中央社報道，黃之鋒9月3日起閃電訪台2日，他3日下午拜會台灣時代力量黨團後，再赴民進黨中央黨部進行閉門會議，晚間前往台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。 外界關注黃之鋒此次訪台會否與台灣總統蔡英文見面。

黃之鋒交保獲釋。法官批准他9月能短暫離港，出席已安排好的外地演講、會議。 圖為8月30日黃之鋒和周庭由警車押送至東區法院。（羅君豪攝）

報道指出，黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日下午先與台灣時代力量黨主席徐永明、立法委員黃國昌、立法院黨團主任陳惠敏會面，就香港目前狀況與台灣各界說明並交換意見。

黃之鋒一行隨後將拜會台灣民進黨中央黨部，與民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆等人進行閉門會議，會後則召開記者會。

黃之鋒等人晚間將出席台灣光合基金會在台中舉辦的「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談，活動由林飛帆主持，與談人包括黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉及台灣立委林昶佐；另外，黃之鋒等人4日晚間將於台北市長官邸沙龍出席光合基金會舉辦的第2場座談。

光合基金會7月份曾邀香港區議員梁穎敏赴台座談。（光合基金會網站截圖）

此次邀請黃之鋒等人訪台的台灣光合基金會，是由去年九合一大選後，競選連任台中市長失利的林佳龍成立的，基金會的「有光講座」號稱邀請不同領域、替台灣社會「帶出光」的人舉辦公開講座，光合基金會早前表示7月份曾邀香港區議員梁穎敏赴台座談，反應熱烈，許多人期盼加開同主題場次，所以邀請黃之鋒等人訪台交流。

黃之鋒訪台之後接著赴德國在柏林圍牆前發表演講，再到美國拜訪《時代》雜誌和《華爾街日報》編輯，9月23日返回香港。