何超瓊聯合國發言：香港年輕人受煽動犯罪　普通市民成嚴重受害者

據央視報道，聯合國人權理事會第42次會議在日內瓦召開。香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊周三（11日）在會上發言，譴責香港暴力行為，又指年輕人被煽動從事犯罪活動，普通市民成為嚴重的受害者，而暴力極端主義只會給香港留下無法彌補的傷痕。

何超瓊發言全文。（央視）

何超瓊發言指出，作為香港婦女聯合協進會的代表，感謝高級專員對於香港依法和平示威的呼籲，同樣譴責香港激進抗議者日益升級的暴力行為。她稱，自6月9日以來的95天內，香港民眾被130宗抗議活動所折磨，其中110多宗以無來由的暴力和非法行為收場，最終導致數百家小型企業倒閉，許多工人失業。

她形容，普通市民受到「最嚴重的傷害」（The hardest hit victims），母親們在絕望中分享可怕的經歷，包括不斷增加的家庭磨擦甚至分離。

香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊周三（11日）在會上發言。（路透社）

何超瓊續指，數量驚人的年輕人離家出走，變成前方全副武裝的「暴徒」、「打手」，被煽動從事犯罪活動。而在學校、網絡上，各年齡段的年輕人被灌輸對警察的仇恨和反政府的觀念，並受到鼓動進行大規模的學校罷課。拒絕參與的人，尤其是警察的子女們，則會受到惡意的騷擾、恐嚇，以及來自現實中和網絡上的欺凌。

何超瓊強調，不會允許利用年輕人，呼籲國際社會對這些這些組織者和影響者作出譴責；又指助長仇恨和暴力極端主義，只會給這座他們所熱愛的、和諧穩定的城市，留下永久的、無法彌補的傷痕。

今年7月，香港歌手何韻詩到聯合國人權理事會發表兩分鐘演說。（AFP）

中央政法委：「香港良心」，與「亂港分子」戰鬥

除了何超瓊，香港各界婦女聯合協進會監察顧問、美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清也將在本次會議期間發表演講。

內地媒體就兩人在聯合國發言給予大量報道，今晚（11日）央視新聞聯播也播發消息。中央政法委微信號「長安劍」發文指出，何超瓊和伍淑清就香港真實情況發聲，是「香港良心」，有「令人肅然起敬的力量」，她們與「亂港分子」戰鬥，其「後台」更是14億愛國愛港的中國人。

而在今年7月，香港歌手何韻詩也曾在聯合國人權理事會，就香港反修例示威發表約兩分鐘的演說。她在發言時提到，若中國不尊重人權，人權理事會應將中國除名。中國外交部發言人耿爽其後反駁稱，這是痴心妄想和不自量力。

（央視／長安劍）