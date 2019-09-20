【台基斷交】大陸外交部否認「金援外交」：一中原則人心所向

台灣今天（20日）宣布，和太平洋島國基里巴斯斷交。這是繼所羅門群島之後，台灣在不到一週時間內失去的第二個邦交國，也是蔡英文上台以來，第七個和台灣斷交的國家。 對此，大陸外交部同日回應稱，中方對基里巴斯政府作出承認「一個中國」原則，將同中國恢復外交關係的決定，表示高度讚賞。外交部並否認大陸在基里巴斯開展「金援外交」。

目前台灣邦交國剩下15國。（資料圖片/聯合新聞網）

外交部發言人耿爽在記者會上表示，在一個「中國原則」基礎上，中國已經同全世界178個國家建立了正式的外交關係，中方支持基里巴斯作為主權獨立國家作出的這一重要決定。他說，同屬太平洋島國地區的所羅門群島和基里巴斯，連日來相繼作出同中國大陸建交或者復交的決定，充分說明堅持「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

耿爽還指出，當前中國大陸同太平洋島國關係保持快速發展勢頭。「中方歡迎基里巴斯早日重返中國和太平洋島國合作的大家庭，我們願意同基方共同努力，揭開兩國關係發展的新的一頁。」

基里巴斯地理位置示意圖。（網絡圖片）

針對有台媒稱，中國大陸在基里巴斯開展「金援外交」，以一架波音737客機的「價碼」要求基里巴斯與台灣斷交。耿爽回應稱，在所羅門群島與台灣斷交時，台灣島內某些人就用同樣的說辭來混淆視聽，顛倒黑白。

他形容島內言論再次暴露他們「以己之心、度人之腹」的心態，「但原則是買不來的，信任也是買不來的。同擁有14億多人口、擁有光明廣闊發展前景的中華人民共和國發展關係，必將為基里巴斯的發展帶來前所未有的機遇。」

（綜合報道）