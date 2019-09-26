全國人大外委會談涉港法案：外部勢力不要妄圖以施壓改變香港未來

美國眾議院外交委員會及參議院外交關係委員會當地時間25日召開會議後，通過《香港人權及民主法案》，並將排期交至參眾兩院全體會議討論。 全國人大外事委員會今日（26日）發表聲明稱，該法案公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，對此予以強烈譴責、表示堅決反對。聲明又強調，任何人、任何外部勢力都不要妄圖以施壓改變香港的未來，並稱任何危害中國國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威的行徑，都註定要失敗。

《香港人權及民主法案》要求美國務院每年審視香港自治情況，針對打壓人權及自由的官員及政治人物以及警察暴力實施制裁，涷結其在美國的資產及拒絕入境，甚或終止《美國—香港政策法》。圖為美國國會大廈。（中央社）

聲明指出，當前香港圍繞修改《逃犯條例》出現的事態已完全變質。香港一些激進勢力和暴力分子肆意破壞公共秩序，毀壞公共設施、暴力襲擊警察，到處大搞打砸燒，踐踏了道德底線，突破了法治底線，挑戰了「一國兩制」原則底線。

聲明認為，美國國會一些議員無視這些人的惡劣行徑，執意推動兩院外委會審議通過上述法案，公然為這些激進暴力分子和分裂勢力撐腰打氣，是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露了美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。

聲明強調，香港事務是中國的內政。「任何人、任何外部勢力都不要妄圖以施壓改變香港的未來，任何危害中國國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威的行徑，都是對底線的觸碰，都註定要失敗。」

聲明最後又奉勸一些「長期對華懷有偏見」的美國議員正視事實，遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止推動審議有關涉港法案，停止以任何形式干預香港事務的做法，多做有利於中美互信合作的事。

全國人大外事委員會的聲明強調，香港事務是中國的內政，任何外部勢力都不要妄圖以施壓改變香港的未來。（資料圖片）

除了發表聲明外，全國人大外事委員會發言人尤文澤同一日也發表了談話。他表示，中方絕不會容忍任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動。

尤文澤還說，中方強烈敦促美國國會眾院摒棄政治偏見和雙重標準，停止對中方的無端指責，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，停止為中美關係發展和合作設置障礙。

（新華社）