華為Mate 30系列內地開售　官方網店：1分鐘成交額破5億元人民幣

華為日前在德國慕尼黑舉辦發表會，發布Mate 30系列新機。周四（26日），Mate 30系列在內地正式發售，銷售量相當亮眼。據華為商城官方統計，其網店開售1分鐘後，成交額已突破5億元（人民幣．下同），火爆程度出乎意料。但華為並未公布到底賣出多少部手機。 值得一提是，同樣在9月發布的蘋果iPhone 11系列，其預售成績在內地也不差。13日預售當晚，iPhone 11系列於天貓商城1分鐘成交額亦突破1億元。

華為商城宣布，開售1分鐘後，Mate 30系列成交額已突破5億元。（微博@華為商城）

綜合內媒報道，華為Mate 30系列於26日傍晚在內地開售，其中華為Mate 30 6GB+128GB版、8GB+128GB版售價分別為3999元、4299元；華為Mate 30 Pro 8GB+128GB版、8GB+256GB版售價分別為5799元、6299元。以上新機皆為4G版本。

而華為Mate 30 5G版本售價4999元起，華為Mate30 Pro 5G版本售價6899元起，將於11月1日開售；華為Mate30 RS保時捷設計售價12999元，將於11月10日開售。

其實早在開售前，華為商城等各大主流電商平台就已經開啟了100元訂金預售，翡冷翠、星河銀、羅蘭紫等多款顏色和版本憑藉超高的人氣被預訂一空，很多用戶表示連預約都預約不上。

深圳華為旗艦店外出現人龍。（微博@華為商城）

除了在網上可以購買新機外，內地的華為智能生活館、體驗店等線下門店均有銷售。報道稱，多地門店也出現了排隊搶購的場景，場面異常火爆，甚至導致一機難求。

根據介紹，Mate 30系列採用了Kirin 990晶片，搭配Leica四鏡頭拍攝系統。其中Mate 30 Pro用上6.53吋Flex OLED的雙曲面Horizon Display地平線屏幕，兩邊屏幕曲面達 88 度，令手機以完全零邊框登場。機身顏色方面，有星河銀、羅蘭紫、翡冷翠、亮黑色，並特別推出青山黛、丹霞橙兩款純素皮革設計。

在美國商務部的禁令影響下，Google 不能對華為手機提供軟件技術的正式授權，因此Mate 30系列沒有預裝Google官方提供的流動服務 Google Mobile Service（GMS）。

（綜合報道）