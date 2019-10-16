【水氫汽車】工信部公示前年新能源汽車補貼　青年汽車獲1.18億元

工信部上周五（11日）發布一則有關2017年新能源汽車補助資金的公示，顯示曾鬧出「水氫汽車」風波的金華青年汽車製造有限公司，獲核定應清算補助資金1.18億元（人民幣．下同），每種車型的單輛申報標準在14萬至30萬元不等。

報道指南陽市領導有觀看水氫引擎的工作演示。（南陽日報）

河南有報章於今年5月份報道，由「青年汽車」集團製造、可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，聲稱「車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛」，連南陽市委書記和市長都親赴工廠「點讚」。惟報道其後引發廣泛質疑，外界認為這可能是一樁騙取國家補助經費的項目。

5月26日，南陽高新區管委會發布說明稱，「目前該項目（水氫汽車）尚未立項、沒有實質性啟動，不存在40億元投資問題。」隨後，工信部也回應稱，「該產品沒有列入《車輛生產企業及產品公告》，不能申請新能源汽車補貼。」

工信部10月11日發布《2017年度新能源汽車推廣應用補助資金清算審核情況的公示》，其附件顯示青年汽車獲取補助資金逾1.18億元。（表格截圖）

但青年汽車這次獲得工信部核定補助資金的車型，均為純電動城市客車，與「水氫汽車」無關。青年汽車申報了JNP6103BEV3、JNP6843BEVM、JNP6103BEVA等在內的9個型號共計549輛，並全部成功通過專家組的核定，共計獲得近1.18億元補貼。

公開資料顯示，青年汽車法定代表人為龐青年，註冊資本為2.1億元，大股東為龐青年控股的青年汽車集團。針對補貼後續使用計劃及車型申報審核相關等問題，青年汽車集團相關負責人稱，只有高層才清楚。龐青年亦未就此作出回應。

中國青年汽車集團的總部位於浙江金華。（資料圖片／視覺中國）

另據內地企業數據平台天眼查數據顯示，青年汽車「自身風險」多達642條，「周邊風險」達530條，是最高人民法院所公示的失信公司。目前，青年汽車的龐青年、王淑丹等多位高管的股權已被法院凍結。

（澎湃新聞）