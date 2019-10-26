逾200國人稱遭詐騙赴大馬維權　中國使館連發三聲明籲守法

日前，200多名中國公民前往中國駐馬來西亞大使館領事部，控訴馬來西亞恩必愛（MBI）集團以網上傳銷方式詐騙資金，要求該公司退還被騙錢款。對此，中國駐馬來西亞大使館連發三則聲明，呼籲中國公民遵守馬來西亞法律，依法維權，並表示已為涉案人員提供法律諮詢和相關援助。

幾年前，MBI就在中國國內開始活躍，該集團通過設立所謂的「遊戲理財平臺」，進行了一些列的傳銷詐騙活動。2017年開始，中國多地警方和馬來西亞警方就針對MBI展開打擊行動，抓獲多名犯罪分子，創始人張譽發也被警方扣押。不過，該集團並未就此消失。

有涉案者跪地請求幫助。（網絡圖片）

馬來西亞《星洲日報》20日報導稱，當天，超過150名中國公民在隆市Maluri酒店，與中國領事館會見，閉門討論相關事宜。部分受害者步出會議室大門時，都在躲避媒體的鏡頭。

一位當事人表示有數百萬中國人受騙，「我們會持續以合法及和平的方式來維權，若問題依舊無法解決，相信還有更多中國的受害者會來馬來西亞。」

另一位當事人則告訴記者，他們感謝中國大使館對他們的關愛，可是法律途徑解決不了問題，「我希望政府可以採取緊急法令拿下投資公司負責人，面對面談判解決問題。」

他還說，即使最終無法取回被騙的本金，他們還是希望透過馬中政府的合作，打擊「毒瘤」，免得更多人受騙。

20日，部分受害者躲避媒體的鏡頭。（網絡圖片）

對此，中國駐馬來西亞大使館連發三則聲明，呼籲中國公民遵守馬來西亞法律，依法維權，並表示已為涉案人員提供法律諮詢和相關援助。

20日的聲明中，大使館表示，「中國駐馬來西亞使館邀請馬當地華人律師在吉隆玻Maluri酒店舉行法律諮詢會，向200多名近日來馬中國籍MBI金錢遊戲涉案人提供法律諮詢，介紹與此案相關的法律知識，現場回答大家關心的問題，並促請涉案人合法理性維權。 」

同時，大使館指出，外國公民在馬來西亞聚眾示威屬違法行為，希望在馬中國公民遵守當地法律，不要從事與簽證種類不符的活動。

而在23日的聲明中，大使館表示，目前，赴馬來西亞的MBI涉案中國籍人員的代表在律師協助下已向馬警方報案，要求對MBI公司進行調查，討回涉案錢款。

中國駐馬來西亞大使館發布的聲明。

「截止目前，使館已在職責範圍內為有關中國公民提供協助，並敦促馬來西亞警方重視此案。使館希望馬方有關部門高度重視中國公民訴求，儘快開展相關調查，推動此案儘早得到妥善處理。同時強烈呼籲涉事公司站出來承擔應有責任和義務，積極回應當事人的正當訴求。」

同一天，大使館再次提醒中國公民，「持旅遊簽證來馬從事與簽證種類不符的行為涉嫌違反馬移民法，外國人在馬參與聚眾集會，還將觸犯馬相關法律法規，可能招致於己不利的法律後果。」

同時，中國領事服務網還援引《人民公安報》2018年報導，揭露詐騙團夥「低風險高回報」的詐騙手段，提醒中國公民不要上當受騙。不過，據馬來西亞《南華早報》25日報導，馬來西亞皇家警察局商業犯罪調查部門的首席助理局長、阿德蘭·艾哈邁德（Adlan Ahmad）表示，該部門尚未收到中國MBI抗議者的任何報告。

但他指出，此案去年已訴諸法庭，屬於中國國內貿易和消費者事務部的管轄範圍，「如果我們收到任何報告，將把它交給該部門的執法小組。」