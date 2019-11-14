北京「肺鼠疫」患者一人危重但未惡化　當局抽調11名專家指導諮詢

北京市政府周二（12日）晚證實，兩名來自內蒙古的患者經專家確診，患上肺鼠疫，目前正在北京市內相關醫療機構接受治療，消息引發關注。中國疾控中心早前發布消息稱，疫情進一步擴散的風險極低，市民不用擔心感染風險。 至周四（14日），內媒引述北京衛生部門消息指，在兩名確診患者中，目前一人病情穩定，另一人病情危重，但未進一步惡化。

消息指，兩名患者曾在北京朝陽醫院急診科接診，後轉到其他醫院。（資料圖片）

報道稱，北京市確診兩例由內蒙古輸入型的鼠疫患者後，在國家衛生健康委的指導下啟動突發公共衛生應急機制，成立了市政府分管領導牽頭、衛生健康等相關部門參加的指揮機構，並與內蒙古自治區衛生健康委協作醫療救治和防控工作。

此外，北京市從三級醫院、疾控中心和中醫院等單位抽調11名專家組成市級醫療救治專家組，展開指導和諮詢工作。相關醫療機構正在按照國家鼠疫診療方案對兩名確診患者進行妥善救治。

據了解，中國的法定傳染病分為甲、乙、丙三類，甲類傳染病包括鼠疫和霍亂。按照《傳染病防治法》要求，需對甲類傳染病的病人、病原攜帶者進行隔離治療，對其密切接觸者進行醫學隔離觀察，根據傳染病疫情控制需要，可採取進一步防控措施。對鼠疫患者的密切接觸者需進行9天的醫學隔離觀察。

為了防控疫情，北京市採取病例隔離治療、隔離區管理和終末消毒、密切接觸者追蹤、隔離醫學觀察和預防性服藥、健康宣教等工作。經核查，患者由內蒙古當地救護車轉至北京市朝陽區醫療機構治療，有關密切接觸人員，均已按照國家相關規定，進行隔離醫學觀察。截至目前，未接到密切接觸者出現發熱等相關異常情況的報告。

近10年全中國共發病26宗鼠疫。其具有發病快、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速的特點，尤其是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率可高達30%至100%。鼠疫的潛伏期較短，一般為1天至6天，但個別病例可達8天至9天。

（新京報）