南沙三人工島最新照曝光　少將金一南：造島期間20人中暑身亡

經過長達5年時間的建設及維護，中國在南海南沙群島所打造的人工島被指「綠意盎然」，而在這勃勃生機背後，根據解放軍學者說法，只是為打破美國對南海航行的單一控制。

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綜合傳媒今天（28日）報道，自2013年7月開始，中國在有爭議的南海水域7個礁盤實施大規模的人工造島活動，利用大型工程機械和一支施工大軍，共造出超過1000萬平方米的陸地。

在此基礎上，中國再度發揮超強基建能力，在南沙群島其中的3大島嶼——永暑島、美濟島、渚碧島，建有能夠起降轟炸機、戰鬥機及加油機的長達3000米的機場跑道、機庫等。

長期關注南海話題的「三沙熱點」公眾號稱，經過長時間的建設和維護，上述3大島嶼除基礎設施外，綠化工作也做得非常好，並依據最新衛星照稱島上「綠意盎然」。

而中國軍方公布的士兵在南沙群島執勤的照片也顯示，人工島上的植物「木麻黃」已經「長勢喜人」。鑑於這種植物喜熱喜濕，從側面反映島上淡水供應已不成問題。

就在同一時期，美軍兩艘戰艦再度闖入中國島礁附近領海，但被藉助人工島持續強化存在的解放軍艦機警告驅離。實際上，這些島嶼的出現被指就是針對美國的。

中國互聯網周三（27日）流傳一段解放軍少將金一南有關南海人工造島的演講影片。金一南指，北京冒極大風險在南沙造陸，目的就是要打破美國壟斷性控制南海航線自主權。他認為，中國一定要掌握南海航線自主權，因為美國已牢牢控制中國經濟賴以發展的海上通道，包括馬六甲海峽、巽他海峽、龍目海峽等。

金一南續指，而中國在完成南沙三大島礁機場跑道的建設後，局面就發生變化，因為中國的轟炸機、戰鬥機藉此能夠完成對馬六甲海峽等關鍵航道的覆蓋。

他還說，一旦中沙群島的黃巖島完成人工造島，整個南海航行自由權將徹底落入中國的控制之手。屆時，中國不但掌握自己的航行自由權，而且還把韓、日的海上運輸線掌握在手中。

金：造島身亡者是民族英雄

在談到島礁具體建設時，金一南說，中國海軍工程大隊和國企中國交通建設集團出力非常大，整個渚碧島建造403萬平方米的陸地，部署有3330名官兵，美濟島則建造552萬平方米的陸地。

而在造島期間，中國交通建設集團要求施工人員不能傳播或錄影錄音，以確保整個工程處於嚴格保密中。金一南還說，期間，施工方有20多人因中暑而死亡，因而願稱他們為民族英雄。

他並指出，南沙群島島礁建設完成後，效果非常明顯，因為中國在其後兩次參加香格里拉對話會時，底氣非常足，根本不怕美國和南海周邊國家的圍堵，並稱「以前是我們抗議別人，現在是人家抗議我們，感覺非常爽」。

（綜合報道）