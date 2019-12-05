【火眼金睛】深圳海關試用5G智能眼鏡緝私　瞬間鎖定「重點旅客」

跨境走私將難逃「5G法眼」？深圳灣口岸的海關關員近日率先試用「5G智能眼鏡」，可以在出入境關口中識別出高風險的旅客。在試行近半個月來，這款智能眼鏡已協助關員查獲多宗違規攜帶高價電子產品的案件。

深圳灣海關關員在口岸旅檢現場使用5G眼鏡開展監管工作。（中國海關總署供圖）

據內媒報道，海關關員戴上這副眼鏡後，每當有「重點旅客」經過時，就會收到眼鏡的聲音提示。同時，眼鏡投屏上的「重點旅客」頭像會出現紅框；關員手持的平板設備可同步收到這名旅客的姓名、證件、通關訊息和查驗記錄等詳細訊息息。這些功能都將在1秒之內完成，協助關員及時在現場攔截、重點查驗，以防範走私風險。

介紹稱，這個眼鏡主要使用了5G技術，利用5G高速寬頻、低時延的優勢，依託智能攝像頭、智能眼鏡，通過對進出境旅客通關情況的大數據分析，實現對高風險旅客更快速分析、更高效識別、更精准查緝。

有海關關員表示，利用5G智能眼鏡可以對現場的固定智能攝像頭形成有效的補充，覆蓋監管區域的盲點位置，形成一道機動防線。

據悉，深圳海關在試運行期間，將逐步完善5G智能攝像頭及智能眼鏡相關功能應用，待成熟後會在全關區進行推廣。

（南方網）