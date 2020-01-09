【嚴防傷醫】廣西南寧醫院入口啟用安檢通道　首日即繳獲十多把刀

內地近期發生的多宗暴力傷醫甚至是殺醫事件，引發外界對醫院安全問題的關注。 去年12月31日，廣西南寧衛健委發出通知，要求當地市屬各三級醫院盡快安裝安檢門等設備。南寧市第二人民醫在1月6日正式試運行安檢通道，首日就檢查出10多把各類刀具和1把管制類刀具。

南寧醫院實行「先安檢，後看病」。（網上圖片）

醫院副院長唐成岩表示，在這些管制刀具中，一些水果刀、剪刀之類的普通刀具，雖然不屬於管制刀具範疇，但依然不准帶進醫院，由醫院暫時保管，等他們離開醫院再歸還。攜帶管制刀具則直接移交派出所處理。

院方更公開作出承諾，門急診一旦發生緊急事件，安保處置人員3分鐘內到達事發現場，3分鐘內制服嫌疑人，3分鐘內帶離現場，至於病房則會6分鐘內。

據介紹，院方會為患者和家屬提供安全型的水果刨刀，如有需要可供借出。而考慮到急診搶救的需要，為急診科設置了綠色通道，而其他入口都進行較為全面的安全檢測。

但工作人員承認，目前的安檢仍有不足，如醫院並非所有入口都配備安檢，如果開車進入的患者和家屬，在實際操作中也很難進行安檢，目前仍在嘗試改進。對於醫院安檢，有當地市民表示支持和配合，「為了個人安全和醫院安全」。

在安檢通道查獲的刀具。（南寧新聞網）

網民熱議：

「可以理解，醫患關係任重道遠啊」 「權宜之計，無奈之舉。」 「醫患關係的互相不信任，是一扇安檢門就解決的嘛？」 「患者到醫院是找大夫救命的，醫院設置安檢是為了保命的。」 「雖然是治標的辦法，但在沒有更好的辦法前先就這樣吧，否則醫生都不敢上班了。」

（綜合報道）