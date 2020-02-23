【武漢肺炎】北京市訂復工標準：電梯限搭半數人　停用健身房

內地新型冠狀病毒肺炎疫情仍然持續，不過多地陸續有企業開工。在北京，﻿因應周一（24日）的新一波開工潮，為避免群聚感染，北京市應急管理局周日（23日）宣布，工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於2.5平方米，且停用健身房，電梯每次乘搭人數不得超過滿載人數的一半。

2月20日，北京一辦公園區核實進入園區的企業員工的出入卡資料。（中新社）

北京市政府已於22日起針對全市3081間一定規模以上的工業企業，進行「復工、復產疫情防控監督檢查工作」，預定24日完成第一輪全覆蓋檢查。

據報道，這項檢查是依據日前公布的「北京市工業和軟件信息服務業企業疫情防控指引」，檢查事項包括防護用品配備、員工安全教育、日常出入管控與檢測、分級防控隔離措施、人員辦公和住宿密度、公共場所消毒通風及衛生清潔、食堂用餐管理、員工通勤方式、安全設備設施運行狀況等16方面。

2月19日，位於北京中央商務區（CBD）核心區的一間企業內，復工員工戴口罩工作。（中新社）

北京市官方要求，全市相關企業都要做到防控「四個一」：企業主要負責人組建一個防疫責任機構，制定一套防疫工作方案，建立一套疫情應急預案，明確一套疫情報告制度，責任到位，分工到人。

官方還要求，復工企業應實施錯峰上下班等彈性工作制，多開展網上辦公、視像會議，盡量開闢員工通勤班車，鼓勵員工自駕、步行、騎自行車上下班，減少公共交通通勤，降低路途中感染風險。

要求更明訂，復工企業須降低人員住宿和辦公密度，每人佔有面積不少於2.5平方米，並設立隔離觀察區；停止使用健身房等非必要的人員密集場所；盡量避免乘坐升降機，若需乘坐，則控制人流不超過核載人數的一半。

新冠肺炎疫情持續，北京形勢依然嚴峻。隨著進一步復工復產，中央多次提出要全力做好北京疫情防控工作。要堅決抓好外防輸入、內防擴散兩大環節，加強京津冀地區聯防聯控，盡最大可能切斷傳染源。不過電商當當網2月20日發現一名員工確診遭新型冠狀病毒感染，造成66人被隔離觀察。為此，北京市政府第一時間約談了當當網。當當網也成為復工防控的反面案例。

（綜合報道）