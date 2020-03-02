【新冠肺炎】首例肺移植主刀：患者肺萎縮成豆乾樣　移植需3條件

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地有患者的雙肺功能因此嚴重受損。據早前報道，中日友好醫院肺移植科主任、南京醫科大學附屬無錫人民醫院副院長陳靜瑜率領的團隊於2月29日（上周六）在江蘇無錫成功進行全球首例新冠肺炎病例雙肺移植手術。 陳靜瑜周日（3月1日）接受內媒採訪表示，在做肺移植手術之前，這名病人已通過呼吸機和人工肺（ECMO）維持其他器官正常，但肺已是晚期狀態、纖維化，萎縮成豆乾樣，所以才進行肺移植。

患者連續5天核酸檢測陰性

陳靜瑜表示，新冠肺炎患者若要進行肺移植，需要具備3個條件：一是病人經呼吸機加上人工肺維持，雙肺呼吸衰竭不可逆；二是核酸檢測連續多次呈陰性；三是其他臟器功能基本正常，全身狀況能夠承受肺移植手術。患者滿足上述特點，且連續5天核酸檢測都是陰性。

患者的病肺被切除。（陳靜瑜微博）

他指出，在2月28日，患者因為右側病肺內持續出血，出血量估計有2.5升，患者出血性休克已至瀕死狀況，29日患者幸運地等到外省腦死亡病人捐獻肺源，團隊才可以嘗試肺移植。

陳靜瑜續指，這名患者肺移植後的康復時間會比別的普通肺纖維化病人長，因為「他前期受的磨難太多了」，免疫功能很低，且可能會有別的意外，所以這是一次探索性的手術。做這次手術，是考慮到新冠肺炎重症患者死亡率太高，目前撞上呼吸機加上人工肺的患者搶救成功率很低，團隊希望透過這次手術，為危重症和瀕死病人帶來生的希望。

或將建議組織肺移植攻關團隊

他又指出，若此次肺移植有效，他會建議國家衛健委組織一個針對新冠肺炎患者的肺移植攻關團隊，把器官移植和免疫學人員召集起來，從武漢危重症病人中尋找手術成功率高的肺移植受者，例如20到50歲的年輕危重症患者，進行肺移植救治。

他認為，目前這名病人情況平穩，但要等幾天後患者的呼吸機和人工肺完整撤離後，病人能進行康復鍛鍊時，才將這次移植認定為初步成功。

談及此次手術的風險，陳靜瑜表示，風險很高，不知道患者的肺是否殘留有病毒，病毒是否有活性、傳染性，因此在全套防護下手術，但醫生心理壓力仍然很大，團隊之間不敢說話，在作業上亦更為困難，歷經5個多小時最終完成手術。

（澎湃新聞）