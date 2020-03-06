美要求中國傳媒削減駐美僱員數　中國記協：嚴重侵犯新聞報道權益

美國國務院周一（2日）宣布，下周五（13日）起將新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台、《中國日報》及《人民日報》海外版合共的駐美中國籍僱員人數上限，由目前的160人減至100人。 新措施引起中方強烈不滿，繼中國外交部向美方提出嚴正交涉後，中國記協網周五（6日）回應稱，美國以莫須有的理由出台系列針對中國媒體駐美機構的歧視性措施，是變相驅逐中國記者，嚴重侵犯了中國新聞工作者正常合法的海外新聞報道權益。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明稱，新政策是希望促使北京以較公平互惠方式對待駐中國的美籍及其他外國記者，而有關媒體未來的報道內容也不會受限制。（路透社）

中國記協還稱，美國此舉嚴重損害了中國媒體和中國新聞工作者的聲譽，嚴重干擾了中國媒體機構海外正常運轉和中國新聞工作者的海外正常工作。

記協指出，美國一貫標榜「新聞自由」，卻對中國新聞工作者的合法權益粗暴侵犯，對中國媒體的正常採訪活動橫加阻撓，暴露出美方所謂「新聞自由」的虛偽性，是赤裸裸的「雙重標準」和霸權欺凌。協會對美方錯誤做法表示強烈譴責和堅決反對，對美方此舉將會造成的不良後果表示嚴重擔憂，對中國媒體駐美機構所屬新聞工作者的正當權益受損表示嚴重關切。

記協又呼籲，美方摒棄冷戰思維和基於意識形態偏見的政治打壓，立即停止對中國媒體駐美機構的歧視性限制，立即停止對中國媒體駐美機構正常運轉的粗暴干擾，立即停止對中國新聞工作者合法權益的無理侵犯，立即採取措施糾正對中國媒體貼歧視性標簽、限制中國記者數量、對中國駐美記者設置簽證障礙等錯誤做法，保障中國媒體駐美新聞工作者的合法權益。

《華爾街日報》上月3日刊登一篇題為《中國是真正的「亞洲病夫」》的評論文章，引起中方不滿。（網站截圖）

據此前報道，美國上月宣布將5間中國官方媒體列為「外國使團」（Foreign Mission）；按照規定，5間公司必須披露其人員名單、僱用和解僱決定，並向國務院登記在美國租賃或擁有的房產，而在租賃或購買新的美國房產之前還須事先獲得批准。

中方其後以美國《華爾街日報》上月3日刊登一篇題為《中國是真正的「亞洲病夫」》（China Is the Real Sick Man of Asia）的「辱華」文章及拒絕道歉為由，吊銷該報三名駐華記者的記者證，限期5日內離境。

美國國務院近日宣布限制中國傳媒駐美僱員人數的新措施後，強調此舉不是驅逐中國記者，亦非報復中方上月吊銷《華爾街日報》3名駐華記者的工作證。

（綜合報道）