美三報章公開信籲華撤回驅逐記者決定　外交部：應發信給美國政府

美國《華爾街日報》、《華盛頓郵報》及《紐約時報》3月24日聯名發表公開信，強烈要求中國政府撤銷驅逐駐華記者的決定，並指在疫情下，驅逐記者威脅到外界獲取資訊的機會。對此，中國外交部27日在官方網站發表回信稱，這封信投錯了對象，它本應發給美國政府；外交部又強調，中國歡迎客觀、公正的媒體人前來開採，但對這三家美國媒體發行人公開信中透出的傲慢與偏見，不會接受。

外交部指，在美方宣佈「驅逐」中方記者並對其不斷升級政治打壓時，三家報社沒有替中國同行仗義執言，也沒有敦促美國政府收回錯誤決定。外交部反問，你們張口閉口標榜的「新聞自由」呢？

外交部又強調，自疫情發生以來，中方每天向外界公佈疫情資料，國際社會不會因為少了一些美國記者就無法茯得「探究性的、準確的、實地的報道」。

公開信要求中國政府放鬆「對獨立新聞機構日益嚴厲的壓制」。外交部對此表示，中國始終歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報道工作，反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是借所謂新聞自由炮製假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。

外交部說，中國不會因為美國某個媒體偏向民主黨或共和黨就不把它當作專業媒體看待，同樣，中國的媒體也應在美國得到應有的公平待遇，美方不應出於意識形態偏見對中國媒體進行無理打壓，這只能暴露出美方不願或不敢正視中國共產黨領導中國人民闊步向前的歷史潮流。

外交部說，中國歡迎客觀、公正的媒體人前來開採，但對這三家美國媒體發行人公開信中透出的傲慢與偏見，我們不接受；對不客觀、不公正的報道，中國人民不歡迎。如果三大媒體有怨氣，你們應該去找美國政府發洩。外交部最後又表示，曾發表《中國是真正的亞洲病夫》文章的《華爾街日報》還欠中國人民一個道歉。