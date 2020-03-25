美國三報章聯署公開信　要求中國撤回驅逐記者決定

美國《華爾街日報》、《華盛頓郵報》及《紐約時報》3月24日聯名發表公開信，強烈要求中國政府撤銷驅逐駐華記者的決定，並指在疫情下，驅逐記者威脅到外界獲取資訊的機會。

這份不尋常的聲明由《紐約時報》的蘇茲伯格（A.G.Sulzberger）、《華爾街日報》的劉易斯（William Lewis）和《華盛頓郵報》的瑞安（Fred Ryan）3月24日在網上發佈。他們在公開信中說道，在全球對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時，中國政府的舉動有害而且魯莽。

公開信寫道，「這個決定是對美國政府近期驅逐行動的報復，我們在任何情況下都會抗議」。公開信指出，「媒體是美中兩國政府外交爭端的附帶損害，在一個如此危急的時刻，這可能會讓世界無從獲得一些至關重要的信息」。

《華爾街日報》曾發表一篇評論文章，標題為《中國是真正的亞洲病夫》，引起中國強烈不滿。《華爾街日報》拒絕道歉，隨後中國政府決定驅逐該報的三名記者。

中國政府3月18日命令上述三家報社所有記者證於2020年到期的在華美國記者必須在10天內交出記者證，據駐華外國記者協會估計，此舉將影響至少13名記者。

中國外交部發言人耿爽3月24日舉行的外交部記者會上表示，還未看過這封公開信。但他同時強調，「中方日前對有關美國媒體採取的措施完全是對近年來美方無理打壓中國媒體駐美機構做出的必要反制，屬於正當合理防衛」。他指，「造成當前局面的起因和責任都不在中方。如果哪家美國媒體，包括你提到的這三家媒體，有什麼意見，他們應當向美國政府去申訴」。