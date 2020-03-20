中國驅逐多名美國記者　特朗普表示不滿

美國《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》駐華記者被中國驅逐出境。美國總統特朗普（Donald Trump）3月18日批評北京的決定，指自己與三間媒體也有爭執，但仍不樂見中方驅逐美國記者。

特朗普3月18日在白宮的記者會上被問到此事，表示不高興看到這個事發生。特朗普說：「你知道，我和這三間媒體也有爭執。我想你們都非常了解。但這根本不是我願意看到的。我對此感到不滿。」

美國2月將中國5間中國駐美媒體列為「外國使團」，加上《華爾街日報》曾就疫情發表一篇題為《中國是真正的亞洲病夫》的文章，引起中國強烈不滿。

北京繼而宣布驅逐3名《華爾街日報》駐北京記者。華府批評北京干涉言論自由，並且也做出回擊。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月2日要求中國駐美五間國家媒體將中國籍僱員從目前的總共160人減少至100人，變相驅逐中國駐美記者。

中國外交部3月18日宣布，要求《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

據指，約有13名美國記者被逐。美國政府和三間報社都發聲批評中國的做法。蓬佩奧呼籲中國重新考慮。美國國家安全委員會（National Security Council）呼籲中國將工作重點從驅逐記者和散佈假消息轉向與所有國家一起阻止病毒傳播。