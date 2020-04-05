新冠肺炎｜國家藥監局：已審批25個病毒檢測試劑　日產426萬人份

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家藥監局今日（5日）透露，已應急審批25個核酸檢測試劑及抗體檢測試劑，總體產能為每天426萬人份。

今日，國務院聯防聯控機制就加強醫療物資質量管理和規範市場秩序工作情況舉行發布會。針對中國出口的個別新冠病毒檢測試劑準確性不高的說法，國家藥監局器械監管司副司長張琪表示，中方通過外交渠道推薦有資質出口企業與外國採購商溝通協商，外方採購商未反映通過上述渠道採購的物資有質量問題。

國家藥監局器械監管司副司長張琪指，國家藥監局已應急審批25款核酸檢測試劑及抗體檢測試劑，總體產能為每天426萬人份。（中新社）

張琪又介紹了國家藥監局審批的新冠病毒檢測試劑有關情況。截至3月31日，國家藥監局已應急審批25個檢測試劑，其中核酸檢測試劑17個，抗體檢測試劑8個。在產能上，核酸檢測試劑產能達到每天306萬人份，抗體檢測試劑產能達到每天120萬人份，總體產能達到每天426萬人份。

張琪指，疫情發生以來，中國使用大量檢測試劑，用於臨床檢測。實踐證明，這些檢測試劑具有較好靈敏度和特異性，能夠滿足臨床需求，可有力保障疫情防控需要。

張琪又表示，使用檢測試劑時需嚴格按照使用說明書進行操作，其中抗體檢測試劑僅用作對新冠病毒核酸檢測陰性疑似病例的補充檢測，或在疑似病例診斷中，與核酸檢測協同使用，不作為新冠病毒感染者確診和排除的依據，不適用於一般人群篩查，抗體檢測試劑僅限醫療機構使用。

（綜合報道）