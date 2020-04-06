「5G 網絡散播新冠病毒」假消息瘋傳 Youtube 刪除相關影片

【Youtube 封殺假消息】網絡速度的提升，也加快了假消息的傳播，日前在英國方面就因為有人誤信「5G 網絡暗助中國散播新冠病毒」之陰謀論，而出手火燒至少 7 座不同地方的 5G 發射站。雖然此等言論實屬無稽之談，然而為了防止這類型危險的消息傳開，Google 旗下之影片平台 YouTube 就宣布將會採取行動。

由於在 Facebook、YouTube 上散布的謠言，英國至少 7 座 5G 基建被人縱火燒焦（圖 The Metro）

在較早前回應英國 The Guardian 時，YouTube 方面的發言人就提到在未來將會致力減少將 5G 與新型冠狀傳播扯上關係的影片數量，並強調 YouTube 平台規則中一直列明上載影片不能包含有有未經證實的醫學資訊。

所有違反 YouTube 政策的相關影片，一經發現將會被立即刪除，然而與此同時，在 YouTube 上仍然有不少與 5G 網絡發展有關、但並未有提及新冠病毒的陰謀論影片則將會予以保留。

如今同時搜尋「5G」、「Corona Virus」字眼時，在 YouTube 出現的內容多以大新聞機構出品為主，同時有小量辟謠性質的影片（圖 YouTube）

YouTube 會將這些影片定義為「Borderland Content（即「踩界」內容）」，將它們由 YouTube 方面搜尋結果移除，並且不會出現在影片建議列表當中，YouTube 方－面指有關行動可以有效減少這些影片的瀏覽數減少 70％，更不用想是否可以獲得盈利了。

資料來源：The Guardian、The Verge