【新冠肺炎】普京：俄已通過各種渠道收到1.5億個來自中國的口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，據俄塔社報道，普京周一（20日）就疫情問題與俄政府官員及有關方面專家召開視像會議時，提到俄羅斯和其他國家合作抗疫話題，表示俄羅斯已通過各種渠道收到了1.5億個來自中國的口罩。

普京表示，俄羅斯正在加大國內生產防疫物資的腳步，3月初每天只生產120萬個，到4月底將每天生產350萬個。而在不久的未來，將每天生產750萬個；儘管國內生產口罩的速度正不斷提升，俄羅斯仍與其他國家積極開展合作。他指出，當「我們的朋友」（中國）在2月遇到困難時，俄羅斯送去200萬個口罩。現在，俄羅斯已通過各種渠道收到了1.5億個來自中國的口罩。

普京訪問莫斯科郊區的科莫納爾卡醫院，視察防疫情況。（AP）

普京還提到與中國在防護服等防疫物資上的合作。他說，俄羅斯自己的防護服產量從3月中旬的日均6000套增加到現在的2萬套，到5月將每天生產超過10萬套，另外還有200萬套從中國進口的防護服。

俄羅斯疫情近日正迅猛發展，單日新增確診病例達4到6千宗，累計確診病例已超過4.7萬宗。普京在周日（19日）發布的一份聲明中提到，俄民眾正在以積極、有組織且負責任的方式開展防疫工作，目前局勢完全在控制之中。不過，他在上述會議中表示，雖然俄羅斯整體上完成了應對疫情第一階段的任務，但疫情高峰尚未到來。

（俄塔社）