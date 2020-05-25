【港版國安法】國際戰線不可能威脅中央

中央政府鑑於香港局勢，推出「港版國安法」在即。而不出所料，消息傳出後，除了在香港炒起熱烈的輿論外，也引來西方國家的關注和批評。以美國為首五眼聯盟（除卻新西蘭外）、歐盟、以及積極消息香港議題的台灣，先後表示關注事態發展。西方媒體幾乎一致批評中央此舉相當於破壞「一國兩制」，中央和香港都會為此付上代價。這些各種關注中，部分是虛但也有相當程度是實的，香港必然會受到一定程度的衝擊。

對香港的關心可以是很廉價的。例如台灣對香港的所謂「關心」，是為了民進黨國內的聲勢，很大程度上只是「口惠實不惠」。台灣總統蔡英文回應「港版國安法」時，指台灣可能因此撤去給予港澳的特殊待遇，取消《香港澳門關係條約》。換言之，台灣的威脅就是可以不給予港澳市民在入境、留學等方面的優待。這種威脅對中央毫無威嚇，有人甚至意陰謀論推論，台灣當局可能擔心大量不滿「國安法」的港人湧入台灣，影響到台灣本土居民的情緒而作政治操作。

美國回應相對「實」

英國的關心可能來得比較實際。有傳言指英國首相約翰遜考慮如果中央繼續向港施壓，會向持有BNO或是其他港人提供庇護，又或甚至有傳言可得居英權。這比起台灣的關心來得有實際意思。但同樣地，這些關心也不足以改變「國安法」施行的決定。即使末代港督彭定康近日到處遊說西方各國要因此事責難中國，但亦看不出有這位「過氣」政客能有多大影響。

最實在的威脅，定必是來自於美國。美國多名政要針對「港版國安法」都提出會有反制措施。總統特朗普回應指會有「強而有力的反制」；國務卿蓬佩奧以美國給予香港的特殊地位作威脅，呼籲北京重新思考；白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）也表示，強推「國安法」，中國和香港有可能被制裁。像蓬佩奧這種老練的政客，叫北京「重新思考」可能只是外交辭令。但無疑一些港人對此有幻想，以為美國有能力阻止中央推行「港版國安法」，爭相促請美國制裁香港。

白宮國家安全顧問奧布萊恩（右）警告，中國強推港版國安法或會受到制裁。（Reuters）

無謂內耗香港本錢

但可以肯定的是，中央作出「港版國安法」的決策必然是經過了慎重的思考和計劃，美國會作什麼手段應對，也在其考慮當中。如果中央會因此便退讓，那它根本便不會提出。正如國務院副總理韓正周日（24日）會見港區人大時指，「千萬不要低估了中央決心，中央一旦作出決定，必然落地生根。」可見中央一早已經定下方針。

以為外國戰線可以動搖「港版國安法」實行，其實是不切實際的想法。既然如此，不斷地呼籲外國制裁香港或中國，無疑是港人自我傷害，甚至如引狼入室。我們多次指出，這種以外國作威脅的政治博弈，不單不可行，也沒有必要。外國如何利用香港充當制衡中國的籌碼香港人難以改變，但香港人和政客請認清香港利益所在，勿再執迷不悟，繼續在所謂的國際線上進行政治博弈，無謂地內耗香港的本錢。