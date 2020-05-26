【港版國安法】美援不可恃　「國際線」非出路

全國人大審議「港版國安法」草案的消息一出，香港社會一如所料反應激烈，部份輿論認定一旦實施將令香港步向毀滅。為了「力挽狂瀾於既倒」，沉寂多時的暴力示威在周日（24日）重現，亦有不少自知中港實力懸殊的人繼續尋找外援，大打所謂「國際線」，有本地媒體早前甚至發起「一人一信」運動，呼籲美國總統特朗普拯救香港。如此操作既危險又不智，令人啞然失笑。

到目前為止，美國、英國、澳洲、加拿大等西方國家都對「港版國安法」表達關注，當中美國作為世界頭號強國，其反應自然最受注目。事實上，華府的表態確實讓人感到殺氣騰騰，例如特朗普揚言將會「強硬回應」國安法，而國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien），前者形容國安法是香港高度自治的「喪鐘」，後者則警告可能會制裁中港兩地政府，甚至取消美國一直給予香港、有別於內地省市的特殊待遇。

美國政界高層的回應或許就是許多香港抗爭者所樂見的，因為按照後者的邏輯，香港在國際上的特殊地位是中共所需要的，倘若美國不再承認香港的特殊地位，中共將會受到重創。抗爭者就是希望利用中共的「弱點」，迫使後者退讓，達致「險中求勝」，而如果中共「一意孤行」，那就唯有壯烈「攬炒」。

要思考一個問題：中共是否真會被嚇怕？姑且不論中國綜合國力已發展至不可能被香港的亂局所重創的地步，即使退一萬步，香港真的可以動搖中國的根基，有關美國取消香港特殊待遇的討論其實不是新鮮事，中共在決定訂立「港版國安法」前肯定也已考慮這個因素。如今它決定立法，反映它認為堵塞國安漏洞的迫切性，大於所謂「美國制裁」帶來的風險。

美國的現實外交

現時中美關係非常惡劣，美國兩黨政客齊齊炮轟中國，在這個情況下，部份本地抗爭者覺得「美援可恃」是可以理解的，「一人一信」運動就是這種心態的反映。但他們應該了解一些「美援不可恃」的事例──特朗普去年拋棄了並肩對抗ISIS的庫爾德盟友；蓬佩奧早前曾口頭批評世衛打壓台灣，但行動上並未在今年世界衛生大會上動議討論台灣身份。這些例子在在說明，國際政治的本質是什麼。

從上述事例可見，香港可以是一張被美國隨手拋棄的牌，那為什麼還有人妙想天開，覺得自己可以「周旋」於中美冷戰之中？現實是殘酷的，與其逞匹夫之勇，以賭徒心態追求「險中求勝」，倒不如知所進退，接受香港無論在政治上還是法律上都是中國的一部份，那才可以在這個基礎上，開拓自己的出路。