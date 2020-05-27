港版國安法｜王毅與法總統外事顧問通話：立法利於保障投資者利益

全國人大會議明日（28日）閉幕，將表決「港版國安法」決定草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。中國國務委員兼外交部長王毅昨日（26日）分別同法國總統外事顧問博納通、吉爾吉斯外長艾達爾別科通電話，談到香港問題。 王毅強調，「港版國安法」有利於香港法治更加完備，有利於各國投資者的利益得到更好保障。

「港版國安法」草案將於5月28日在人大會議上表決，各界關注法案的內容。（新華社）

王毅與博納通話時表示，中國全國人大根據憲法和香港基本法，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是保障香港長治久安的必然選擇，合理合法，完全正當。任何國家和地區都不可能在安全上不設防，中方此舉旨在填補香港在國家安全立法領域的漏洞，不僅不會影響香港的高度自治，反而有利於推動「一國兩制」行穩致遠，有利於香港法治更加完備，有利於各國投資者的利益得到更好保障。

王毅強調，香港事務是中國內政，中方讚賞法方在涉港問題上採取的謹慎態度，希望法方能夠堅持客觀公正立場。博納表示，法方尊重中國的國家主權，了解涉港問題的敏感性，無意介入香港事務，希望有關問題能夠在「一國兩制」框架下得到妥善解決。

王毅與艾達爾別科夫通話時也提到，就「港版國安法」，一些國家出於偏見對中方進行無端指責，中方堅決反對這種干涉中國內政的行為，相信吉方能夠理解並支持中方立場。

艾達爾別科夫指，吉方始終認為台灣問題和香港事務都是中國內政，將繼續堅定奉行一個中國政策，支持「一國兩制」方針，支持中國政府為維護國家主權和安全穩定採取的措施。

（央視）