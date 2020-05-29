Twitter對趙立堅部分推文加上「事實核查」標籤

繼美國總統特朗普（Donald Trump）之後，中國外交部發言人趙立堅發表的關於新冠病毒來源的貼文也被推特（Twitter）加上「事實核查」標籤。 趙立堅29日對此回應表示，美國一些政客整天散佈謠言和虛假信息，Twitter應對這些言論全部進行核查。

被標籤的其中一則Twitter在3月12日發出，內容為「美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

該帖文也附上視頻，顯示美國疾病控制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）3月11日在眾議院監督委員會承認，一些美國流感死者後來被檢測出對冠病呈陽性反應。

趙立堅的Twitter被標記「Get the facts about Covid-19」。

Twitter官方只為該條貼文的英文版標註，加入藍色的感歎號，並提示用戶「獲取有關新冠的實情」。

趙的另一則被標籤的貼文在3月13日發出，趙立堅在Twitter中附上網絡鏈接，並指該網頁介紹冠病源自美國的更多證據，並鼓勵網民閲讀並轉發。不過點擊該連接後，該網頁顯示「您正在尋找的內容不在這裏」。

另據彭博社28日報道，Twitter發言人解釋，涉事推文「包含潛在的誤導性內容」，公司為此加上標籤，「為公眾提供更多背景信息」，並說此舉與公司本月較早前分享的做法一致。

29日中國外交部記者會上，有記者問趙立堅他對自己的Twitter被加標籤有何回應？對此 ，他說：美國一些政客整天散佈謠言和虛假信息，新華社已經整理了至少24個謊言與真相，推特方面是不是應該對這些美國政客發表的言論全部進行核查？

此前，Twitter首次在平台上提示讀者，須對美國總統特朗普（Donald Trump）5月27日一則推文進行事實核查。