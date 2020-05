【新冠肺炎】中美團隊研究發現　兩種細菌蛋白有抗病毒活性

清華大學、軍事醫學科學院微生物流行病研究所、廣東省深圳疾控中心、美國康涅狄格大學醫學院的研究團隊,近日對具有抗病毒活性的色素桿菌分泌型蛋白進行功能篩選,鑑定出兩個具有脂酶活性的廣譜抗病毒細菌蛋白。 據介紹,這兩種細菌蛋白對登革病毒(DENV)、Zika病毒(ZIKV)、嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2 (SARS-CoV-2)、人類免疫缺陷病毒(HIV)和單純皰疹病毒(HSV) ,都具有廣譜抗病毒活性。

研究團隊22日在預印本網站bioRxiv在線發表了上述研究,題為「Broad-spectrum virucidal activity of bacterial secreted lipases against flaviviruses, SARS-CoV-2 and other enveloped viruses」,論文的通訊作者為清華大學醫學院程功教授。

論文指出,病毒是急性和慢性嚴重人類疾病的主要病原,給全球公共衛生和經濟造成巨大負擔。據統計,每年有數十億的病毒感染報告,其中數百萬患者臨床症狀嚴重,甚至死亡。然而,對於大多數病毒,目前都缺乏有效的預防和治療措施,尤其是缺乏廣譜抗病毒藥物。

研究團隊指出,廣譜抗病毒藥物對於及時預防新出現病毒疾病的廣泛傳播可能是至關重要的,而CbAE-2具有廣泛的抗病毒作用和對宿主的低毒性,可能是一個潛在的選擇。「我們的研究為開發廣譜抗病毒藥物提供了一個途徑,減少由新出現病毒導致的疾病引起的臨床負擔。」