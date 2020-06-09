【新冠肺炎】中國疫苗成果遭德國政府質疑　認為風險仍然未明

中國正全力推動新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗研發，但德國政府對中國疫苗研發取得的成果持懷疑態度，認為疫苗風險尚不明確。

德國《每日鏡報》6月8日報道稱，德國自民黨議會黨團經濟政策發言人和問題提交人霍本（Reinhard Houben）表示，德國政府對中國研究成果持懷疑態度是「合理的」。

霍本提到，德國對中國的依賴，近幾個月來尤其表現在防護設備和藥物上。研製出疫苗後，人們擔心，德國和歐洲要得到疫苗將「被拖延並必須付出巨大代價。」

中國北京科興公司4月底宣布成功研製出Sars-CoV2滅活疫苗，疫苗引發獼猴免疫反應。但《每日鏡報》稱，尚不能排除該滅活疫苗可能引發的某些風險，例如感染增強抗體引發的併發症或所謂的增強呼吸道疾病症。

德國聯邦衛生部官員在回應自民黨的詢問時，還提到了更多風險。「為了以工業規模生產消除了活性的死疫苗，必須處理大量有傳染性的新冠病毒。這使得疫苗生產必須在非常高的安全措施下進行。」據德國聯邦政府所知，使用其他可選疫苗技術則不會產生此類風險。

《每日鏡報》還稱，政府的答覆顯示，德國政府顯然幾乎沒有從中國那裏獲得任何有關疫苗開發的信息。而沒有相關科學數據，德國也就無法對中國的疫苗研究做出恰當評估。