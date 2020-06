牛津大學疫苗未完成測試已投產　另有新抗體療法全速測試中

英國牛津大學(Oxford University)開發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗。英國藥廠阿斯利康製藥(AstraZeneca)行政總裁索里奧(Pascal Soriot)稱公司已開始生產,如它通過人體測試,第一支9月可面市。他說,各界7月便可知道這個名為AZD1222的疫苗是否有效。

↓↓↓想知道其他地方民眾在疫情中的生活,請點擊放大觀看:

+ 2

英國天空電視台6月7日報道,牛津大學的隊伍據報在疫情研發方面已接近取得重大突破。他們在另一個項目,即新的複製抗體療法亦已證實成功。報道稱測試正在「全速進行」。索里奧稱這個療法是在一個針劑中「結合兩種抗體」,減少人們對此產生排斥的機會。

他在接受《星期日電訊報》訪問時說,這個療法對於年長以及體弱人士是重要的,因為他們未必能對疫苗有良好反應。阿斯利康製藥已與牛津大學簽訂全球商標協議,倘成功開發,會生產一億劑疫標供應全球使用。

真正可供人們注射的疫苗數量將更多。在比爾與梅琳達蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)向兩個慈善組織Coalition for Epidemic Preparedness Innovations及Gavi the Vaccine Alliance捐款後,新疫苗產量將加大至20億劑。Coalition for Epidemic Preparedness Innovations在6月4日跟阿斯利康製藥簽約,協助生產當中3億劑疫苗。兩個組織將支持這3億疫苗的生產、採購及分銷工作。