港版國安法｜英外相促重新考慮立法　外交部：勢在必行，刻不容緩

英國外交部周四（11日）向國會提交最新一份《香港半年報告》，外相藍韜文（Dominic Raab）敦促北京重新考慮「港版國安法」，尊重香港的自治及尊重自己對國際的義務。 對此，中國外交部發言人華春瑩周五（12日）回應稱，香港國家安全立法合理、合法，十分必要，她並強調立法勢在必行，刻不容緩。

英國外相藍韜文敦促北京重新考慮「港版國安法」，尊重香港的自治及尊重自己對國際的義務。（資料圖片）

據早前報道，藍韜文表示，去年6月以來香港發生了前所未有的動盪，解決這些問題的方案必須來自香港，而不能由中國強加。此外，由中央政府而不是香港內部來直接頒布國安法，將與《基本法》23條產生直接衝突，也與中英聯合聲明下的中方義務有衝突。他還指，中國仍有時間重新考慮尊重香港自治和自身國際義務，並重申若中方實施港版國安法，英方將修改對英國國民（海外）護照（BNO）的安排。

對此，華春瑩在例行記者會上回應時首先指出，「港獨」和激進分離勢力活動日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，嚴重地挑戰「一國兩制」的原則底線，嚴重地侵害香港市民的生命財產安全和合法權益，也對中國的國家安全構成了嚴重的威脅。一些外部勢力干預香港事務，為暴力犯罪分子撐腰打氣，對香港特區政府威脅恐嚇，對香港發生的嚴重暴力事件負有不可推卸的責任。

5月28日，全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

事實表明，香港國家安全立法合理、合法，十分必要，也非常迫切。有關的立法決定公布之後，短短的8天時間裏，就有將近300萬港人聯署支持國安立法。連日來一些知名的外資企業也紛紛表態支持有關的立法決定，唯獨一些外部勢力，大家看得很清楚，跳得最高。他們急什麼？他們怕什麼？無非就是擔心他們不能再像以前那樣，肆無忌憚地、為所欲為地利用香港來從事危害中國國家安全的行為，這恰恰再次證明涉港國安立法勢在必行，刻不容緩。 華春瑩

華春瑩還說，國家安全立法在各國都屬於中央事權，中國當然也不例外。香港基本法第23條責成香港特區自行立法維護國家安全，這是特區要履行的限制義務。23條立法並沒有改變國安立法屬於中央事權的屬性。在香港特區維護國家安全面臨嚴峻局面的情況下，中央政府既有權利，也有責任及時地填補漏洞，彌補缺失。

她指，英國近年來也先後通過了多部的國家安全立法，英國對香港進行殖民統治期間，英國的「判例法」就在香港適用，而且有專門的執行機構。英方沒有任何理由在國家安全立法問題上奉行雙重標準。

華春瑩稱，香港國家安全立法合理、合法，十分必要，是勢在必行。（資料圖片/路透社）

至於《中英聯合聲明》，華春瑩指該聲明的核心是中方對香港恢復行使主權，聯合聲明關於對港的基本方針政策是中方單方面政策宣示，已經充分體現在中國全國人大所制定的香港基本法中。中方的有關宣示不是對英方的承諾，更不是存在所謂的違反國際義務的問題。

華春瑩稱，中方從來沒有干涉英國的內政，充分體現了中方對英國政府應有權利的尊重，希望英方也同樣尊重中國中央政府，尊重中國維護自己主權、安全和統一的正當的權利。

（綜合報道）