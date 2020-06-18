亞投行批准印度7.5億美元抗疫借款　印累計借款已達12.5億美元

6月17日，亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，下稱亞投行）批准了印度政府申請的7.5億美元（約合58億港元）貸款，以幫助該國抗擊新冠疫情。此貸款將用於支持印度防控和檢測新冠病毒，以及緩解新冠疫情對印度貧困弱勢家庭的衝擊。 據稱，這是印度為抗擊疫情向亞投行申請的第二筆貸款。今年5月，亞投行曾批准向印度提供5億美元的新冠肺炎應急貸款。

根據印度衛生部官方網站公佈的最新資料，截至當地時間6月17日上午8時（北京時間10點30分），印度新冠肺炎確診病例已升至35.4萬例，累計死亡病例11903例。

據亞投行官網介紹，亞投行將與世界銀行共同資助印度的「新冠肺炎應急和衛生系統準備專案」，上述7.5億美元資金將用於加強對印度企業和其他非正規部門的經濟援助，為有需要的人擴大社會安全網，並加強該國的醫療衛生系統。

新冠肺炎危機恢復基金 (COVID-19 Crisis Recovery Facility) 設立於今年4月，為支持成員國克服全球新冠肺炎疫情危機帶來的緊急經濟、財政和公共衛生壓力，幫助成員國在疫情危機後儘快恢復經濟，亞投行設立新冠肺炎危機恢復基金。該基金的初始額度為50億美元，後增加至100億美元。

4月初，亞投行將向中國政府提供主權擔保貸款24.85億元人民幣（約3.55億等值美元）, 用於支持中國加強可持續公共衛生基礎設施，以及採購應急醫療設備和物資。這也是亞投行首筆緊急援助貸款。該貸款項目將加強北京和重慶兩個城市應對突發公共衛生事件的能力。

亞投行是一個向亞洲各國家和地區政府提供資金以支持基礎設施建設之區域多邊開發機構，成立宗旨在促進亞洲區域內的互聯互通建設和經濟一體化進程，並加強中國及其他亞洲國家和地區的合作。2016年1月16日至18日，亞洲基礎設施投資銀行的開業儀式會在北京舉行。亞投行總部設在中國北京，法定資本為1000億美元。