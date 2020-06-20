上海鐵路警方演練反恐　模擬嫌犯在火車站放炸彈

18日，上海鐵路警方在上海火車站南廣場開展反恐處突實兵演練。在演練中，警方通過設置爆炸物、個人極端暴力行為模擬警情，參與演練的警員攜帶防爆毯、爆炸物探測儀、排爆機械手臂等應急處突裝備開展現場處置，與此同時，反恐最小作戰單元還對「嫌疑人」進行了抓捕。

演練在當日早晨開始。當日9時許，上海站派出所指揮室接到「嫌疑人」打來的電話，揚言要在上海站鬧事，並稱在南廣場放置了爆炸物品，接到警情後，鐵路上海站派出所民警、駐站特警立即趕赴現場，開展可疑人、爆炸物品的搜尋。隨後，經過研判，民警迅速確定「嫌疑人」投放包裹位置，並會同鐵路特警支隊搜排爆小組攜帶專業設備前往現場開展處置。與此同時，指揮室通過視頻追蹤，發現置放爆炸裝置的嫌疑人正在南廣場西南方向廁所附近觀察民警處置情況。指揮室立即指令南廣場民警趕赴現場實施抓捕，對嫌疑人勸阻無效後，民警配合反恐最小作戰單元成功對其進行控制，搜身上銬後帶離現場。

上海鐵警方面表示，通過實兵演練，進一步檢驗上海鐵路民警的快速反應能力和「一分鐘處置」能力，規範各警種應急裝備的佩戴、取用，提高各警種處置突發事件意識，提高現場組織指揮、集成作戰能力和決策水準，維護鐵路安全穩定。

（中新網）