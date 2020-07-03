俄駐華大使館發文紀念奪取海參崴遭批　胡錫進：對中國公眾不尊重

日前，俄羅斯駐華大使館在微博上發文紀念「符拉迪沃斯托克建城160周年」，並註明「符拉迪沃斯托克」的中文含義是「統治東方」。這一微博引發中國網友反感，認為是對中國公眾情感的冒犯。

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進7月3日在微博發文稱，對於俄羅斯使館的微博內容表示反對，並認為其在中國社交媒體上這樣寫不是對中國公眾尊重的一種表現，而這種表現與該使館增進中俄兩國民間友好的使命之一不相符合。

胡錫進表示，「不改變領土現狀是國際社會維護和平的基石性原則。領土的舊賬可以通過文學和歷史記述，但是不能輕易拿到外交中攤開，否則它一定會演變成國家之間的對立乃至仇恨，而人為改變領土現狀在大多數情況下都意味着戰爭。」

胡錫進坦言，其最大的意願就是中國的領土維持現狀。因為無論是中國縮小還是擴大的過程都將是動盪的，甚至是血雨腥風的。

他稱，中國互聯網上不時有翻中俄之間領土舊賬的言論，它們除了與國人的故土情結有關，也有一部分是故意的。兩種情況混雜在一起，形成非常敏感的網上輿論漣漪。同時，他還提醒，中國的崇美公知力量每一次都會在各種煽動仇俄的輿情中扮演活躍角色。他們會拿着放大鏡尋找俄羅斯對中國的不友好，極力把中俄之間正常的利益摩擦和不到位的協調解讀為戰略互疑的表現，以向公眾證明俄羅斯「是中國最陰險的對手」。

最後，他強調，中國和俄羅斯的愛國者都應該給兩國友好添磚加瓦，而不給那些想破壞兩國關係的人創造機會。

俄羅斯駐華大使館7月2日在微博發佈一段有關「符拉迪沃斯託克建城」的視頻勾起中國網友的歷史恥辱，因而遭到集體負面評價。

官微寫道，「今天是符拉迪沃斯托克建城160周年紀念日」，「符拉迪沃斯托克的歷史始於1860年，當時俄羅人在這裏建立了一個軍事港口，稱為符拉迪沃斯托克（意思為『統治東方』）。19世紀末，符拉迪沃斯托克已發展成為一個大型港口和工業城市，是俄羅斯海軍在太平洋上的主要基地。」

視頻發佈後，俄羅斯使館官微評論湧進大量中國網友留言轉發，雖然評論已經關閉，但仍留有12條，寫道「以不平等條約從中國搶奪過去的，竟然還把自己美化成開發者，老毛子，滾」「這是侮辱和挑釁 勿忘國恥」「今天只能忍，但中國人會記着的，一代代記下去」。

符拉迪沃斯托克是俄羅斯濱海邊疆區首府，也是俄羅斯太平洋沿岸著名港城。（網上圖片）

歷史資料顯示，1858年，清政府和沙俄帝國簽署《璦琿條約》，使得中國失去黑龍江以北約60萬平方公里領土，烏蘇里江以東40萬平方公里土地中俄共管。

1860年，沙俄帝國聲稱自己調停第二次鴉片戰爭有功，逼迫清政府簽訂《北京條約》，條約承認《璦琿條約》有效性，並將原先中俄共管之地劃歸後者，其中就包括不凍港海參崴，即俄所稱的符拉迪沃斯託克。這使得中國永久失去日本海的出海口。

目前，俄羅斯駐華大使館更新了其他動態，但並未對惹爭議的微博內容給予任何回應。