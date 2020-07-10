哈薩克吉爾吉斯疫情嚴峻　胡錫進：中國防範措施須比防新冠更嚴厲

中國駐哈薩克大使館7月9日發文表示，提醒在哈薩克的中國公民防範「不明肺炎」，指該病致死率遠高於新冠肺炎。 另一方面，吉爾吉斯亦爆發了一種「社區獲得性肺炎」。該國衛生部公共衛生部門周四（9日）通報，過去24個小時（8日）吉全國新增4例新冠肺炎死亡病例；但7月8日吉全國另有42人死於肺炎，遠遠多於新冠肺炎，該肺炎和哈薩克不明肺炎是否有關，尚不知曉。 對此，《環球時報》總編胡錫進評論稱，哈薩克疫情嚴峻，中方的防範措施一定要比阻止新冠疫情從境外輸入還要嚴厲，另外對吉爾吉斯斯坦的「社區獲得性肺炎」同樣要高度防範。

中國駐哈薩克大使館早前指出，哈薩克斯坦的不明肺炎今年上半年共導致1772人死亡，其中6月導致628人死亡，包括中國公民。哈薩克國際通訊社近日也有報道當地肺炎個案上升一事，未有用上「不明肺炎」一詞，但提到在首都阿斯塔納每天有高達300人因肺炎送院治療。

此外，香港9日新增42宗新冠肺炎確診個案中，有8宗是輸入個案，而據衞生防護中心資料，1325號54歲男子、1326號42歲男子、1330號3個月大男嬰、1333號52歲男子、1362號36歲男子，是從哈薩克回港。

哈薩克，防疫人員在哈薩克斯卡特航空（SCAT）的飛機上消毒。（網絡圖片）

《環球時報》總編胡錫進在微博就哈薩克疫情評論稱，哈國與新疆接壤，中國需要採取緊急措施防範哈國不明肺炎傳到新疆和中國內地。

他指，《環球時報》早前曾緊急聯繫駐哈薩克的記者，得知該國的這方面信息還很少。而約翰·霍普金斯的即時資料顯示，哈國新冠肺炎迄今死亡264人，中國使館通報說，哈國今年上半年死於肺炎的人已經多達1772人，這些人是否都死於不明肺炎，哈國沒有精確解釋。該國表示下周將通報更多信息。

胡錫進稱，哈國的新冠肺炎感染人數為53021人，「這與264這個死亡數字似乎很難對得上」。

早前有由哈薩克回港的機師確診。（資料圖片）

此外，哈薩克和中國的鄰國吉爾吉斯截至當地時間本月7日只有99例新冠肺炎死亡病例，但有234人死于「社區獲得性肺炎」。吉爾吉斯斯坦的「社區獲得性肺炎」與哈薩克的「不明肺炎」是否有聯繫，目前尚不得知。

胡錫進指，相信哈國完全能夠理解中國採取各種措施防範不明肺炎的傳入；鑒於該不明肺炎的致死率極高，哈國1800多萬人口，就已經出現那麼多死亡病例，中方的防範措施一定要比阻止新冠疫情從境外輸入還要嚴厲，另外對吉爾吉斯斯坦的「社區獲得性肺炎」同樣要高度防範。