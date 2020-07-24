中美領事館風波｜外交部：美駐成都總領館人員從事與身份不符活動

7月24日上午，中國外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

24日下午，中國外交部發言人汪文斌在外交部記者會上表示，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。汪文斌說，我們再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。他表示，美國駐成都總領事館有關人員從事與身份不符的活動，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明。

美國駐成都總領事館。（AP/資料圖片）

對於記者提問是否也會要求美方在72小時關閉總領館？汪文斌表示，中方對美國駐成都總領館停止一切業務和活動提出了具體要求，外交是講對等的。

內媒《環球時報》總編輯胡錫進今天下午在微博發布消息指出：據我了解，關於中國要求美方關閉駐成都總領館，按照對等原則，中方也給了美方72小時實施關閉。中方是北京時間今天上午通知美方這一決定的，這意味著，北京時間星期一（27日）上午，美駐成都領館需要完成關閉。」

早前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾稱，美方關閉中國駐侯斯頓總領館是針對中方多年來干涉美內政、偷竊美知識產權、開展商業間謀活動的回應，目的是「保護美知識產權和美民眾私人信息」。對此，汪文斌在23日對此回應，指有關駐侯斯頓總領事館從事與身份不符的活動的指責，完全是惡意的污蔑。