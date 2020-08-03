美制裁新疆兩名官員　中方敦促撤銷決定：若執意妄為必將回擊

美國財政部7月31日宣布，制裁新疆生產建設兵團及其兩名官員，指他們涉嫌侵犯新疆維吾爾及其他少數族裔的人權。事件亦令本身已經非常緊張的美中關係進一步升溫。 中國外交部發言人汪文斌今日（3日）在外交部例行記者會上回應事件時稱，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行，「如果美方執意妄為，中方必將予以堅決回擊」。

汪文斌表示，美方行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此堅決反對，並予以強烈譴責。

新疆形勢錯綜複雜，中國政府採取不同方式對當地維穩。（Reuters）

針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明批評中國治疆政策，汪文斌說，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題，新疆問題純屬中國內政，美方沒有權利也沒有資格橫加干涉。美方有關指責完全是造謠污衊，中國政府捍衛國家主權和發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

據早前報道，美國財政部表示，制裁對象是新疆生產建設兵團，以及該兵團的黨委副書記兼司令員彭家瑞、前政治委員孫金龍，並指涉事組織是新疆地區效忠中共的主要組織，並以發展地區經濟為由，加強當地的內部控制，而兩名官員則涉及嚴重侵害新疆少數民族的人權。

其中，制裁措施包括凍結有關人士和組織在美國的資產，禁止美國民眾或企業與他們有生意往來，美國財政部還授權在9月30日前結束部分與制裁對象有關的交易及投資活動等。

另外，美國國務卿蓬佩奧亦於Twitter公布制裁消息，呼籲全球一同譴責中共侵犯民眾人權的問題。

Today, the U.S. sanctioned the Xinjiang Production and Construction Corps and two of its officials for their connection to serious human rights abuses in Xinjiang. We call on the world to join us in condemning the CCP’s heinous abuse of the human rights of its own citizens. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 31, 2020

事實上，美方早前還宣布制裁新疆自治區黨委書記兼中共中央政治局委員陳全國及另外3名官員。陳全國亦是目前遭美國制裁的中國最高級官員。

在回應被美國制裁時，陳全國曾表示，「我本人根本沒有興趣去美國，在美國也沒有一分一釐的資產」，制裁「是美國政客的醜陋鬧劇和令人作嘔的拙劣把戲」。

陳全國還稱，「這些更絲毫動搖不了我們推進反恐和去極端化工作、維護新疆長治久安的堅強意志和堅定決心。我們將堅定捍衛國家主權安全發展利益，繼續堅定不移地打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力。任何外部勢力的干擾阻撓都是徒勞無效的。」

關於美方對中國治疆政策的指控，中方多次予以否認。中國外交部發言人華春瑩7月16日曾表示，美國關於中國在涉疆問題上的人權指控是「本世紀最大的謊言」，指美方應該為他們的高官在這個問題上撒了如此的彌天大謊感到羞愧。

（綜合報道）