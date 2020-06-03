【6億人月收入僅千元】研究：75.6%來自農村　近半只有小學程度

國務院總理李克強早前在全國「兩會」期記者會上提到，中國的人均年收入為3萬元（人民幣．下同），但同時亦有6億人的平均月收入僅得1000元。 內地傳媒《財新網》引用測算數據指出，該批人當中有多達75.6%是來自農村，主要分布在中部及西部地區，並且受教育程度不高，甚至有接近一成是文盲。

李克強提到，中國有6億人平均月收入僅得1000元。（中新社）

報道指，國家統計局一以貫之使用的是「人均可支配收入」作為指標，扣除個人所得稅、私人轉移支付及各種社會保險費等後，仍能用於實際使用金錢，才能被作為人均可支配收入。該指標能反映家庭是否可以足夠支付衣食住行等必備開支，合理反映家庭教育、醫療與養老負擔等最終的社會福利。

報道引用北京師範大學收入分配研究院課題組的研究，其分層線性隨機抽取妁7萬個代表性樣本後，測算結果顯示中國有39.1%的人口月收入低於1000元，即有5.47億人。由於有5250萬人的月收入在1000元至1090元之間，故月收入1090元以下的總人口為6億人，占全國人口比重為42.85%。研究顯示，該批人中，有546萬人是沒有任何收入，有2.2億人月收入在500元以下，有4.2億人月收入低於800元，有5.5億人月收入低於1000元，有6億人月收入低於1090元。

該批人當中，來自農村的比例高達75.6%，遠遠高於其他收入群體的佔比。（中新社）

報道續指，6億人中來自農村的比例高達75.6%，遠遠高於其他收入群體的佔比，顯示絕大部分低收入群體仍然分布於農村地區，城鄉分割仍是最大問題之一。

此外，主要分布地區為中部和西部，比重為36.2%和34.8%，顯示中西部仍然也是低收入群體的主要來源。年齡分布的部分，成年後未婚的比例為19.8%，平均年齡為38.5歲。僅得一提是，年齡小於及等於15歲的佔比19.7%，年齡大於59歲的佔比是19.1%，明顯高於其他收入群體的結構佔比。此外，該批人的教育程度亦不高，平均受教育年限為9.5年，僅僅是完成義務教育階段，其中小學及以下的比重為43.7%，甚至有9.6%是文盲。

研究顯示月收入僅1000元的人多數來自農村，大多受教育程度不高。（財新網）

報道指，總括而言，月收入僅得1000元的人，他們的典型特徵就是絕大部分都在農村，主要分布在中西部地區，家庭人口規模龐大，老人和小孩的人口負擔重，是小學和文盲教育程度的比例相當高，大部分是自僱就業、家庭就業或失業，或幹脆退出了勞動力市場。

報道認為，中國仍是一個以低收入群體為主的發展中國家，並且低收入群體的在全國人口中的比重是「超乎想像」，說明中國的收入分配格局距離「橄欖型」分配格局還有很大距離，「雖然40年的改革開放，使得國家綜合實力和國民收入水平大幅提升，但截至今天，我們人口多、資源少、發展很不平衡的事實仍很明顯，有相當一部分居民仍然處於生存線附近」、「所以說，我國仍然是一個人口眾多的發展中國家，仍將在較長時間內處於社會主義初級階段，是世界上最大發展中國家的地位目前也不會改變」。

（財新網）