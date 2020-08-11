【中印衝突】西藏軍區實彈演練：新型車載炮及紅箭10導彈亮相高原

中印邊境爭端持續，最新消息顯示，解放軍在邊境修建哨所，在縱深地區部署了部隊。 央視軍事頻道8月10日發布的影片介紹了西藏軍區近期在高原展開的實彈演練，新型作戰服「星空迷彩」、新型122毫米車載炮、新型高機動戰術通用車平台的「紅箭-10」發射車等裝備均在影片中出現。

近日，在海拔4600多米的喜馬拉雅山脈中段，西藏軍區某合成旅，與炮兵、防空兵進行了一場多兵種、多火器高原實彈射擊演練，全面檢驗諸兵種火力協同打擊能力，此次演練是西藏軍區在年度訓練計畫的一次多兵種綜合性實彈檢驗，也是合成旅換裝新式星空迷彩以後，首次亮相高原演兵場。

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據央視報導，演習當天，凌晨4時，合成旅官兵身著剛剛換裝的新式迷彩服，趁著夜色啟動裝備，向幾十公里外的陣地組織機動，途中突遭敵方偵察。

參加演習的部隊在成功躲避敵方偵察後，繼續行進，到達陣地時，天色已經變亮，合成旅所屬的榴彈炮分隊迅速構築陣地，準備彈藥；演練中，其他兵種也協同參加戰鬥，遠端火炮分隊機動佔領陣地，防空分隊即時偵察，搜索來襲目標，此時，「敵方」無人機已經悄然升空，逐漸接近陣地前沿。

央視影片中出現的新型MV-3底盤122毫米榴彈炮。（央視截圖）

此後，參與演習的防空分隊迅速追蹤、鎖定來襲目標，發射導彈，攔截抗擊，並成功摧毀靶機，遠端火炮分隊發射精確制導彈，對敵縱深模擬指揮所、導彈發射架、通信樞紐等重要點目標實施精確火力打擊，全面摧毀敵後方指揮通信和重要反制武器。

在其他兵種支援打擊結束之後，合成旅所屬的榴彈炮、火箭炮等多種火器在多個陣地，向敵前沿模擬陣地、地堡、兵營等目標，實施火力覆蓋；打擊結束後，導彈發射車分隊對敵堅固殘存目標實施精確摧毀。

央視影片中出現的採用MV-3底盤的紅箭-10反坦克導彈系統。（央視截圖）

西藏軍區是解放軍在西藏自治區設立的軍隊一級組織，屬於副大軍區級別，隸屬陸軍領導，是五大戰區中的西部戰區軍種機關。中印自5月初在實控線發生對峙後，西藏軍區舉行了多次實彈演習。