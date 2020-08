印度外長：中印需達到平衡　中國外交為當世出眾範例

中印近來的邊境摩擦使得兩國關係受到衝擊,印度外長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar)8月8日參加了印度工業聯合會(CII)組織的一場會議,稱長遠而言,兩國可以通過臻至某種平衡來克服分歧。

在出席印度工業邦聯(Confederation of Indian Industry,CII)的「India@75 Summit - Mission 2022」倡議會議時,蘇傑生被問到頻頻發生邊境摩擦的印度和中國能否在未來數十年互為友邦時,蘇傑生說,這兩個國家是鄰國,在人口上也很獨特,因為它們是世界上僅有的人口超過10億的國家。中國是世界第二大經濟體,印度將成為第三大經濟體,且中印的磨難史和兩國在「國際政治上的強勢復出」並沒有相距很久。

蘇傑生(左)認為中國的外交政策是一個出眾範例。(新華社)

蘇傑生認為,兩國崛起的軌跡並行卻又不同,因此如何達成某種平衡,相互了解對方,便對兩國都極為重要,考慮到兩國的規模和影響,世界也「很大程度上依賴」印度和中國達到某種平衡。蘇傑生表示這不是一個容易回答的問題,這是印度外交政策考量的核心問題。

蘇傑生還表示,一個好的外交政策是要解決國家安全和經濟安全,並在競爭的環境中推進國家的目標和願景,這種政策考驗人們是否能有足夠的技巧和敏銳度,以「更有力、更深入、且更快」構建實力。

在這方面,蘇傑生將中國稱為「我們當世的出眾範例」(An remarkable example of our lifetime)。而印度也在氣候變化和恐怖主義等大議題上施加影響力。

另外蘇傑生還認為,「一個國家的成功外交,是能夠很好地尋找共同利益,並與最多國家共事」,這也有需這個國家不那麼教條(less dogmatic),不那麼仰仗於全球供應鏈,力圖實現戰略性自主(strategic autonomy)。