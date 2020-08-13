【制止餐飲浪費】中國演出行業協會：禁止直播出現假吃催吐等行為

據早前報道，國家主席習近平近期指示，要堅決制止餐飲浪費行為。及後，官媒央視、新華社主辦的時政刊物《半月談》等媒體都批評網絡平台的「大胃王吃播」是「誤導消費、浪費嚴重」。 對此，中國演出行業協會網絡表演直播分會周四（13日）在公眾號發布消息稱，禁止在直播中出現假吃催吐等行為。

中國演出行業協會網絡表演直播分會還稱，提示各會員企業，要進一步加強直播內容管理，特別是要重點關注以美食類為主要內容的直播，加強引導樹立正確的飲食消費觀，堅決禁止在直播中出現假吃、催吐、獵奇、宣揚量大多吃，暴飲暴食，以及其他鋪張浪費的直播行為。同時也提醒廣大美食類主播，追求刺激，過度娛樂，博取眼球，舌尖浪費等行為不可取。推薦美食，分享快樂，適度適量方能行穩致遠。

央視點名「吃播」中的「大胃王」，批評是嚴重浪費。（影片截圖）

中國演出行業協會官網介紹，中國演出行業協會是由中國文化和旅遊部主管的國家一級社會團體，是演出單位和演出從業人員自願結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。

據此前報道，全國人大常委會法工委行政法室一級巡視員張桂龍13日接受中紀委國家監委網站採訪時則表示，將成立專班開展加強制止餐飲浪費行為的立法工作，目前正在對國內外有關制止餐飲浪費行為相關立法、文件和政策措施進行梳理研究。

此外，內地短影片平台抖音和快手負責人今日（13日）皆表示，將對假吃、催吐、宣揚量大多吃等博眼球的行為進行嚴肅處理，或給予刪除作品、關停直播、封禁賬號等處罰。

抖音平台還表示，目前已關注到網上輿情並將客戶端搜索設定中的 「吃播」、「大胃王」等關鍵詞的檢索內容作出 「拒絕浪費，合理飲食」的提示，呼籲用戶珍惜糧食。快手則表示：「平台堅決反對餐飲浪費，倡導勤儉節約，請大家合理膳食，杜絕浪費。」

直播平台鬥魚也表示，將加強對之後的美食類直播內容審核，杜絕餐飲浪費行為。快手、小紅書、B站一些頁面也顯示了「珍惜糧食」等提示語。

（綜合報道）