拜登顧問：應對中國　華府應放棄「美國優先」與盟友建更緊密關係

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)陣營的外交策略顧問拉特納(Ely Ratner)8月表示,在應對中國挑戰方面,美國應增強自身競爭力,若要與盟友有更緊密關係,還應放棄「美國優先」策略。他認為,美國要修正自己以及自己與盟友的關係,而不是只有強迫北京改變。

拜登如當選美國總統,美國對華政策將發生哪些變化備受矚目。圖為2017年1月17日,中國國家主席習近平(右)在瑞士達沃斯(Davos)會見美國時任副總統拜登(左)。(新華社)

拉特納本身是新美國安全中心(Centre for a New American Security)研究主任,也是拜登陣營顧問,他在8月初接受保爾森基金會(Paulson Institute)網台節目《與保爾森對話》(Straight Talk with Hank Paulson)訪問時稱,華盛頓政府應該減少關注於強迫北京作出改變,而是多注重成為「一個更自信的美國」。

他又認為中美兩國並沒有走向冷戰,相反中美之間的競爭將涉及「一種更加差異化的競爭」。他表示,與冷戰時期不同,中美存在經濟交流,中國已經融入國際體系,其他國家不願在中美之間選邊站。