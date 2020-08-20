拜登顧問：應對中國　華府應放棄「美國優先」與盟友建更緊密關係

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）陣營的外交策略顧問拉特納（Ely Ratner）8月表示，在應對中國挑戰方面，美國應增強自身競爭力，若要與盟友有更緊密關係，還應放棄「美國優先」策略。他認為，美國要修正自己以及自己與盟友的關係，而不是只有強迫北京改變。

拜登如當選美國總統，美國對華政策將發生哪些變化備受矚目。圖為2017年1月17日，中國國家主席習近平（右）在瑞士達沃斯（Davos）會見美國時任副總統拜登（左）。（新華社）

拉特納本身是新美國安全中心（Centre for a New American Security）研究主任，也是拜登陣營顧問，他在8月初接受保爾森基金會（Paulson Institute）網台節目《與保爾森對話》（Straight Talk with Hank Paulson）訪問時稱，華盛頓政府應該減少關注於強迫北京作出改變，而是多注重成為「一個更自信的美國」。

他又認為中美兩國並沒有走向冷戰，相反中美之間的競爭將涉及「一種更加差異化的競爭」。他表示，與冷戰時期不同，中美存在經濟交流，中國已經融入國際體系，其他國家不願在中美之間選邊站。